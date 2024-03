L'Antica Fiera di San Gregorio a Valdobbiadene

Programma eventi e spettacoli della Fiera di San Gregorio

Ritorna anche quest’anno l’ Valdobbiadene , in provincia di Treviso . L’appuntamento ènelle strade, nelle piazze e in alcuni luoghi iconici del paese, dove per tre giorni si susseguono gli eventi, le degustazioni, le mostre, i concerti, gli spettacoli e i mercati che propongono i prodotti tipici del territorio, di cui ile lasono protagonisti assoluti.Riportiamo di seguito il programma completo degli eventi, ricordando che l’afflusso di visitatori è davvero notevole (nell’ultima edizione si calcolano oltre 115.000 persone), per cui nella giornata disarà disponibile undalle ore 9 alle 20 dalla zona industriale Zecchei.Ore 17 – Apertura luna park e street food.Ore 20.30 Via Garibaldi – Concerto con Le Iene R’n’R.Ore 14.30-17.30 Parco Villa dei Cedri – Lambe Lambe, piccoli teatrini per uno spettatore alla volta.Ore 14.30-17.30 Parco Villa dei Cedri – Tana dei Tarli, giochi di legno.Ore 16.30 Parco Villa dei Cedri – Sirio, Magic is not dead, spettacolo di magia.Ore 18.30 Piazza Marconi – Concerto di Sir Oliver Skardy & I Fatti Quotidiani.Ore 21 Antica Chiesa di San Gregorio Magno – Concerto di San Gregorio.Ore 21 lungo le vie del centro – Musica dal vivo.Ore 10.30 Viale Mazzini e Piazza Marconi – Sfilata ed esibizione Banda Cittadina di Valdobbiadene.Ore 11 Piazza Marconi – Inaugurazione ufficiale.Ore 11.45, Ex opificio Villa dei Cedri – Inaugurazione plastico multimediale del paesaggio.Ore 10.30-12.30, Parco Villa dei Cedri – Lambe Lambe, piccoli teatrini per uno spettatore alla volta.Ore 10.30-12.30 e ore 14.30-17.30, Parco Villa dei Cedri – Tana dei Tarli, giochi di legno; Luciano Gottardi Do the right thing, spettacoli per 10 spettatori alla volta in un teatro yurta; Josef, organetto di Barberia.Ore 16.30, Parco Villa dei Cedri – Compagnia Nasinsù, spettacolo di burattini.Ore 15 e ore 16, Parco Villa dei Cedri – Le Strologhe, cantastorie.Ore 15, Piazza Marconi – Spettacolo del gruppo folcloristico El Canfin.Ore 17.30, Piazza Marconi – Dimostrazione di ballo coreografico con gli atleti del gruppo Grazia Dance della scuola di ballo Asd RitmoVivo Treviso. A seguire balli di gruppo per tutti.Ore 18.30, Piazza Marconi – Caramel in concerto.(la Mostra del Coltello chiude alle ore 12).Ore 22 – Fuochi d’artificio.- Cittadella dei Taglienti – Coltelli&Gioielli presso Palazzo Celestino Piva.- Cittadella dei prodotti tipici, con degustazioni e informazioni per il consumatore, in Piazza Marconi.- Enoteca con degustazione del Valdobbiadene Docg presso la loggia del Municipio.- Quartiere Artigiano in Piazza Marconi.- Il Parco della Creatività” arte & hobby in Villa dei Cedri.- Monsters of Rock, mostra fotografica di Alex Ruffini presso Villa dei Cedri, ex opificio.- Paesaggi in miniatura. Valdobbiadene e le sue colline, Piazza San Marco, Piazza dei Signori, la Costiera Amalfitana in una grande miniatura di 300 m² a cura degli Amici del Presepe di Valdobbiadene - Villa dei Cedri, Sala Caminetto.- Pesca di beneficenza in Piazza Marconi a cura della parrocchia, domenica 10 e lunedì 11 marzo.Antica Fiera di San GregorioValdobbiadene (Treviso).dal 9 all’11 marzo 2024.ingresso gratuito.la fiera è aperta sabato e domenica ore 8-19, lunedì ore 8-17 (Mostra del Coltello fino alle ore 12).maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale sul sito del Turismo di Valdobbiadene Valdobbiadene dista circa 38 km da Treviso, da dove si raggiunge percorrendo la SR348, per poi prendere la SP84 e la SP2 fino a destinazione.Domencia 10 marzo è attivo il servizio bus navetta gratuito dalla zona industriale Zecchei (ore 9-20).