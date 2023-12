La mostra Caravaggio, Van Dyck, Sassolino. Tre capolavori a Vicenza

Le opere

è il nome della mostra a cura di Guido Beltramini e Francesca Cappelletti chesi può visitare alla Basilica Palladiana di Vicenza La suggestione alla base dell’evento espositivo scorre tra la conoscenza e la crescita che s’intrecciano all’infinito nello scorrere del tempo, un moto circolare perpetuo nel quale si alternano le fasi della vita di ogni essere umano.Per l’occasione il pubblico può ammirare il, ognuno dei quali espressione di un messaggio profondo: troviamo il San Girolamo di, Le quattro età dell’uomo die un inedito lavoro – No Memory Without Loss – di, artista contemporaneo vicentino che ha realizzato l’opera appositamente per l’evento.La Basilica Palladiana si trasforma così in uno straordinario palcoscenico, teatro di un dialogo fra i capolavori, che per tutto il periodo di apertura è affiancato anche da una rassegna culturale sul senso del tempo nella quale figurano numerosecome i concerti di Natale e di Capodanno, o ancora gli incontri con personalità di spicco del mondo della filosofia, dell’arte e della scienza., mentre per il resto dei visitatori l’ingresso ha un costo di 5 euro. Il titolo di ingresso dà inoltre diritto alla tariffa ridotta per accedere alle Gallerie d’Italia di Vicenza. Gli eventi organizzati durante l’apertura della mostra sono gratuiti e compresi nel biglietto di ingresso alla Basilica Palladiana.È la prima volta che nella Basilica Palladiana viene esposto uno dei quadri più importanti al mondo, il San Girolamo di Michelangelo Merisi (detto), realizzato nel 1606 e custodito nella Galleria Borghese a Roma. Nella tela il santo è raffigurato come uomo di studi dedito alla conoscenza. I toni freddi e caldi del dipinto evocano il rincorrersi degli opposti, la vita e la morte, il passato e il futuro e, in generale, lo scorrere inesorabile del tempo.Il moto ciclico del tempo è presente anche nedi Antoon Van Dyck, una delle opere più importanti dei Musei Civici di Vicenza, che racconta le stagioni dell’esistenza: l’infanzia, la maturità e la vecchiaia.La mostra è di fatto un dialogo tra i due maestri, che viene arricchito dalla presenza dell’operadi Arcangelo Sassolino, un capolavoro inedito che contribuisce a catturare il visitatore nella dimensione misteriosa e onirica del tempo.L’evento è ideato e promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Il progetto è curato da Musei Civici Vicenza, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio con il supporto di Marsilio Arte.Caravaggio, Van Dyck, Sassolino. Tre capolavori a VicenzaBasilica Palladiana, Piazza dei Signori, Vicenza.dal 16 dicembre 2023 al 4 febbraio 2024.da lunedì a domenica ore 10-18.In concomitanza con gli eventi della rassegna la mostra è aperta fino alle ore 20.Aperture straordinarie: 25 dicembre e 1° gennaio ore 15-20.ingresso gratuito per i residenti di Vicenza e provincia, scuole primarie e secondarie.Per i non residenti a Vicenza e provincia la visita alla mostra è inclusa nel biglietto di ingresso alla Basilica Palladiana: 5 € intero, 2 € ridotto.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale la Basilica Palladiana si trova nel centro storico di Vicenza. Dalla stazione FS dista 850 metri (circa 12 minuti a piedi).