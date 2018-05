Il Mercatino dell'Antiquariato a Vicenza

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

vanno a braccetto a, il mercatino delle pulci che distribuisce le sue bancarelle per il centro storico dila, da settembre a giugno.È un’appassionanteche si snoda per le vie della città, in cui non c’è alcun rischio di rimanere a mani vuote: tra antichi arredi, pezzi da collezione, accessori della nonna tornati di moda, a Non ho l’età si finisce per trovare l’affare a buon mercato, o l’oggetto del cuore da portare a casa.Organizzata per aree tematiche, Non ho l’età offre anche l’occasione per una passeggiata tra monumenti e luoghi iconici di Vicenza: piazza Castello e piazza Duomo fanno da cornice alle bancarelle degli hobbisti, laaccoglie arredi e mobili d’antiquariato, lalibri secolari, arredi e oggetti per la persona. Insi trovano libri e oggetti del Novecento (e da lì fate un salto anche al Museo del Gioiello e alla Basilica palladiana), nella vicinaluccicano mobili antichi, proposti da antiquari di professione, che si possono ammirare anche seduti gustando un drink nei caffè che fanno da corona al mercato cittadino.Non ho l’età apre alle 8.30 e chiude alle 18 (anticipando alle 17 solo nei mesi invernali); i migliori affari, dicono, si fanno di buon mattino: ma se viaggiate in famiglia, sappiate che al pomeriggio (tra le 15 e le 17.30) potrete anche lasciare i bambini nell’allestita in piazza delle Erbe, e frugare così in libertà tra le bancarelle.Se quel fine settimana siete impegnati, tenetevi liberi per il successivo: Non ho l’età è sbarcato anche a Bassano del Grappa , la cittadina celebre per il ponte coperto sul Brenta. Stesso format, su scala ridotta, collocato tra i confini di piazza Terraglio, tradizionale luogo di mercato, dalle 8 alle 18 la terza domenica del mese.: Non ho l’età: Vicenza: la seconda domenica del mese, da settembre a giugno (14 gennaio, 11 febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 13 maggio, 10 giugno, 9 settembre, 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre 2018): dalle 8.30 alle 18 (in inverno fino alle 17): ingresso libero: mercatino dell’antiquariato: sul sito ufficiale della manifestazione, tel. 349 6410654: ci troviamo sul tratto veneto dell’autostrada A4 Serenissima, 55 km a est di Verona (uscita Vicenza Ovest) e 42 km a ovest di Padova (uscita Riviera Berica). A Vicenza fanno scalo anche treni Intercity sulla tratta Milano-Venezia e pullman della compagnia Flixbus.Scopri i principali mercatini dell'antiquariato in Veneto