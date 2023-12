Il presepe vivente a Castellana Grotte

Informazioni, date e orari del presepe vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Per la III edizione a Castellana Grotte (provincia di Bari ) torna l’appuntamento con il. L’ambientazione è particolarmente suggestiva – e non potrebbe essere altrimenti – visto che si svolgetra caverne, corridoi, stalattiti, stalagmiti di un sito carsico conosciuto a livello internazionale.La rappresentazione del presepe vivente è organizzata dall’UNPLI Puglia e dalla Pro Loco “Don Nicola Pellegrino” di Castellana Grotte in sei date, rispettivamente ile il. La manifestazione è parte del più ampio cartellone di eventi “Natale nelle Grotte” messo a punto dall’Amministrazione Comunale e dalla Grotte Srl.Per ogni giornata di messa in scena, dalle ore 17 alle 21 i visitatori possono immergersi nella suggestiva atmosfera della Natività lungo un(andata e ritorno) che presenta nuove scene, personaggi e straordinarie scenografie. Assistere alla rappresentazione permette al contempo di visitare l’incredibile complesso ipogeo a diretto contatto con i figuranti in costumi d’epoca.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui principali presepi viventi in Italia Presepe viventeGrotte di Castellana, Piazza Anelli, Castellana Grotte (Bari).30 dicembre 2023 e 3-4-5-6-7 gennaio 2024.ingresso a pagamento.dalle ore 17 alle 21.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco, pagina Facebook del Comune e sito ufficiale delle Grotte.Castellana Grotte dista circa 40 km da Bari, da dove si raggiunge percorrendo la SS100, SS172 e SP32.Da Monopoli (17 km) si percorre la SP237.Con i mezzi pubblici, la Linea Grotte Link comprende treno + bus che collega la stazione di Bari Centrale con le Grotte di Castellana.