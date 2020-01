La Festa delle Fanòve a Castellana Grotte

La storia della festa

Tutto inizia qualche giorno prima dellacelebrata da, ogni. Un corteo, scortato dalla banda cittadina, fa visita di notte ai frantoi del territorio per raccogliere l'olio destinato ad alimentare la lampada dellaalla quale è legata la Festa. Il rito si compie quest'anno nella notte delLa Festa delle Fanòve appartiene ad un passato che non ha mai smesso di essere attuale nella memoria della cittadina. Nel, la peste nera dilagava nei territori che appartenevano al Regno di Napoli . Castellana era fra questi. Due sacerdoti ebbero la medesima visione, legata alla speranza di fermare quel flagello utilizzando l'olio della lampada votiva che illuminava l'immagine della Madonna della Vetrana pere strapparli ad una morte certa. Nella notte dell' 11 gennaio del 1691, si compì il. Chi venne unto dai sacerdoti guarì e per debellare il rischio di ulteriori contagi, tutto quello che di infetto poteva essere bruciato venne accatastato e dato alle fiamme. Da 329 anni il rito si ripete., le grandi cataste di legna fatte ardere, simbolo di quella lontana notte, vengono distribuite sul territorio della città, dal centro alla periferia più estrema. Attorno a loro, canti popolari, stand gastronomici e danze arricchiscono l'atmosfera contribuendo a rendere l'evento non soltanto unama anche un simbolo della tradizionaleIl programma degli eventi legati ai falò continua anche nei giorni seguenti. All'accensione delle Fanòve, l'11 gennaio a partire dalle 19 in largo San Francesco, segue, domenica 12, lache prevede la venuta in paese della sacra immagine della Madonna della Vetrana accompagnata in processione lungo le vie del centro dalla banda cittadina e dallo spettacolo pirotecnico. Sabato 18 nella chiesa di San Leone Magno è in programma il concerto eseguito dalla banda della città insieme al coro della Schola Cantorum “don V. Vitti”. Domenica 19, infine, la sacra immagine farà ritorno al Santuario con lo stesso identico rito dell'andata.Festa delle Fanòve Castellana Grotte (Bari)11 gennaio 2020 (altri momenti minori il 5-6, il 2, 18 e 19 gennaio)dalle ore 19.00 in poievento gratuitorievocazione storico/religiosasul sito ufficiale : Castellana Grotte si può raggiungere in treno dalla stazione di Bari Centrale tramite la linea Ferrovie del Sud-Est fino a Grotte di Castellana. Gli aeroporti più vicini, per le tratte aeree, sono Bari (50 km) e Brindisi (70 km). In auto è possibile raggiungerla da Napoli - uscita Bari Nord ed in seguito Conversano-Cozze sulla A16, da Pescara - uscita Bari Nord e Conversano-Cozze - sulla A14 e da Taranto - uscita Gioia del Colle Putignano , sempre dalla A14.Scopri tutti gli eventi della Puglia