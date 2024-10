La Sagra Mercato della Castagna a Montemonaco

Informazioni, date e orari della Sagra della Castagna

La, in provincia di, ritorna quest’anno per la 45° edizione nel fine settimana delIl territorio di Montemonaco si trova nel, nell'alta valle dell'Aso, a 988 metri s.l.m., che ne fanno ilNon stupisce, quindi, che qui i prodotti del bosco siano così apprezzati e celebrati: i suoi castagneti secolari producono marroni di ottima qualità.Tradizionalmente l’il paese si anima con questa festa sempre molto partecipata. Negli stand gastronomici allestiti presso il Parco Monti Guarnieri si possono assaggiare le migliori specialità a base di castagne: ci sono ovviamente i dolci – tra cui l’immancabile castagnaccio – e altri piatti dai sapori autunnali. Tra caldarroste e vin brulè, nel centro storico trova spazio anche il, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo. Sia il sabato che la domenica la sagra comincia alle ore 10 e prosegue fino a tarda sera.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre delle castagne in Italia Sagra Mercato della CastagnaMontemonaco (Ascoli Piceno).28-29 ottobre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della sagra, sito pagina Facebook della Pro Loco.dall’autostrada A14 si prosegue in direzione di Ascoli Piceno, si continua sul RA11 per uscire all’imbocco della SS 4 che prolunga sulla SP 237 in direzione di Montemonaco.La stazione ferroviaria di riferimento è quella di Ascoli Piceno, da dove si prosegue in autobus.In occasione della manifestazione è disponibile il servizio bus navetta.