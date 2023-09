La Festa Nazionale Tartufo della Val Bormida a Millesimo

Informazioni utili, date e programma della Festa del Tartufo

Calendario delle aperture

Settembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei sapori dell’autunno: lache si svolge a(provincia di Savona ), è in arrivoper un’attesissima 31° edizione.Stiamo parlando di una delle, che a Millesimo è ormai un evento fisso dell’agenda locale. Ogni, anno, infatti, richiama migliaia di visitatori curiosi di assaggiare le migliori specialità a base di questo pregiato fungo ipogeo.Il tartufo è protagonista sulle tavole della fiera sia nellache in quella, proposto crudo, cotto, a lamelle, in scaglie, grattugiato o sotto forma di crema. Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra 25 espositori, 20 stand di street food, 12 ristoratori convenzionati,e anche un ricco programma di contorno che racchiude 4 concerti, 4 spettacoli circensi, 2 mostre, 2 trekking, 2 mercati, 2 gare di ricerca al tartufo, 2 esibizioni musicali, 1 convegno tematico con la presenza del(domenica 1 ottobre ore 10, Piazza Italia), e ancora laboratori, visite guidate e molto altro.Cuore della festa è il Palatartufo nella centralissima Piazza Italia, dove si possono ammirare, annusare e ovviamente anche acquistare i “diamanti grezzi” della Val Bormida, mentre l’adiacentevede quest’anno la presenza record di circa 70 espositori provenienti da tutta la penisola.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre del tartufo in Italia Festa Nazionale Tartufo della Val BormidaMillesimo (Savona).dal 29 settembre all’1 ottobre 2023.ingresso gratuito.Ogni giornoOre 9-22 Piazza Italia: Pala Tartufo e Tarufaia.Ore 11:30-24 Piazza Pertini: Pala De.Co e Pala Slow Food.Piazza Pertini: Pala Pro Loco.Ore 10-22 centro storico: “Assaggia la Liguria”.Ore 9-22 Piazza Italia: mercato agroalimentare.Ore 9-21 centro storico: apertura musei (Castello del Carretto e Villa Scarzella).Dalle ore 9 Castello del Carretto: mostra “Small Town”.Ore 9-21 Oratorio S. Gerolamo: mostra “Omaggio a Millesimo e alla Val Bormida”.Per le vie del paese: teatro di strada diffuso.Nelle singole giornate di venerdì, sabato e domenica ci sono appuntamenti e spettacoli dal mattino fino alla sera. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune , sulla pagina Facebook della festa e sulla pagina della Pro Loco Millesimo dista circa 34 km da Savona, da dove si raggiunge percorrendo la A6/E717 fino all’uscita di Millesimo.