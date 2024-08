La Sagra dell'Uva e del Vino a Vezzano Ligure

Programma

Informazioni utili per partecipare alla Sagra dell’Uva e del Vino

Calendario delle aperture

Nel weekend delsi svolge la 59° edizione della, in provincia di La Spezia . Quest’anno la festa arriva leggermente in anticipo rispetto al solito (da tradizione si svolge la terza domenica di settembre) e porta con sé alcune novità.Si comincia ilcon l’(aperitivo con scene viventi e disfida dialettale) e si continua ilcon gli appuntamenti della, mentre lasi apre con la(ore 10) e prosegue durante tutta la giornata con gli spettacoli e la gara dei vendemmiatori (ore 17).Sabato e domenica, inoltre, spazio ali, ma per tutti i dettagli riportiamo di seguito il programma completo degli appuntamenti.Ore 18:30 Aperiborgo. Aperitivo nel Rione Borgo.Ore 18:30 Rione Capitolo. Gastronomia e musica.Ore 20 Concerto Banda Musicale "G. Puccini" di Vezzano Lugure (Piazza della Chiesa, Vezzano Alto).Ore 21 Staffetta torciera dantesca (loc. Castello, vezzano Alto).Ore 21:30 Disfida dialettale (Piazza della Chiesa, Vezzano Alto).La Notte Bianca VezzaneseOre 18 Apertura festeggiamenti nei rioni e banchetti nel paese.Ore 18 Inaugurazione mostra di pittura e mostra di scultura (Sala Civitico)Ore 19 Apertura ristoranti e banchi gastronomiciOre 22 Dancing in the wine – DJ Set e vocalist con luci ed effetti speciali in Piazza del Popolo (Vezzano Basso) con la New Generation Sound.Ore 10 Sfilata dei Rioni in costumi tradizionali da San Giorgio verso il Borgo accompagnati dalla Banda musicale "Puccini" di Vezzano e dal Gruppo Storico Sbandieratori Sestrieri di Lavagna.Ore 11:30 spettacolo con Matteo Magico in Piazza del Popolo.Dalle ore 15 alle 16:30 esibizione itinerante della Sbanday Street Band di Savona, da Rion San Giorgio a Rione Borgo.Dalle ore 16:30 alle 17 esibizione itinerante della Sbanday Street Band di Savona (discesa da Borgo verso Piazza del Popolo per apertura gara).Ore 17 Gara dei Vendemmiatori in Piazza del Popolo.Ore 18 saluti delle autorità e premiazioni.Ore 18:30 Apertura ristoranti e banchi gastronomici nei Rioni.Ore 19 Gruppo folk "Cantamaggio" di Cavanella di Vara spettacolo itinerante nel paese.Ore 20:30 Gruppo folk "Cantamaggio" di Cavanella di Vara presso Rione Borgo (Vezzano Alto).Ore 22 Chiusura festeggiamenti.Sagra dell’Uva e del VinoVezzano Ligure (La Spezia).dal 13 al 15 settembre 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune Vezzano dista circa 10 km dal centro storico della Spezia.Dall’autostrada A15, uscita Vezzano L.In occasione della sagra è attiva una navetta da/per Fornola (Piazzale Motorizzazione Civile) e il Cimitero di Vezzano Basso il sabato dalle 18 all’1 a.m. e la domenica ore 9-22:30.