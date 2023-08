Borgo diVino in Tour a Oratino

I migliori abbinamenti gastronomici di Borgo diVino

Informazioni, date, orari e prezzi di Borgo diVino

Valvasone Arzene (Friuli-Venezia Giulia): 21-22-23 aprile 2023

Egna (Trentino-Alto Adige): 30 aprile-1 maggio 2023

Neive (Piemonte): 12-13-14 maggio 2023

San Giorgio in Valpolicella (Veneto): 19-20-21 maggio 2023

Città Sant’Angelo (Abruzzo): 2-3-4 giugno 2023

Montaione (Toscana): 9-10-11 giugno 2023

Altomonte (Calabria): 23-24-25 giugno 2023

Cisternino (Puglia): 30 giugno, 1-2 luglio 2023

Borgo Santa Caterina, Bergamo (Lombardia): 7-8-9 luglio 2023

Grottammare (Marche): 21-22-23 luglio 2023

Vietri sul Mare, Albori (Campania): 28-29-30 luglio 2023

Oratino (Molise): 1-2-3 settembre 2023

Nemi (Lazio): 8-9-10 settembre 2023

Brisighella (Emilia-Romagna): 6-7-8 ottobre 2023

Spello (Umbria): 13-14-15 ottobre 2023.

È in programma a Oratino (provincia di Campobasso) la dodicesima tappa di Borgo diVino in Tour , la rassegna enologica itinerante organizzata da Valica ed Ecce Italia e promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino e con la collaborazione della Camera di Commercio del Molise, main partner istituzionale della manifestazione.Dopo avere girato in lungo e in largo i borghi più caratteristici del nostro paese, Borgo diVino in Tour arriva a Oratino nel fine settimana dell’per celebrare le eccellenze vitivinicole italiane grazie a una una selezione di etichette dalle migliori cantine territoriali e nazionali.La caratteristica di Borgo diVino è quella di essere un, non solo agli intenditori: troviamo infatti appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio che per l’occasione possono provare una selezione di vini di qualità, da degustare grazie a un appositodel costo diPer approfondire i temi legati al vino, è disponibile anche un percorso formativo che spiega in oltre 20 pannelli diversi aspetti del mondo vitivinicolo, come ad esempio gli abbinamenti con il cibo, il bicchiere indicato per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.Durante l’evento, i visitatori possono degustare anche i sapori autentici e i piatti dei Borghi più belli d’Italia presso l’area food dedicata.L’iniziativa rientra nell’ambito del “MIB – Mercato Italiano dei Borghi”, che ha come scopo la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’Associazione.– Per degustare i vini, è possibile acquistare il voucher al costo di 18 euro (direttamente sul posto oppure online ) che dà diritto a otto degustazioni a scelta, oltre alla dotazione di un kit composto da calice e sacchetta. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito borgodivino.it/oratino – Borgo diVino si svolge nel centro storico di Oratino (Campobasso).• Venerdì 1 settembre 2023 dalle 18 alle 24• Sabato 2 settembre 2023 dalle 18 alle 24• Domenica 3 settembre 2023 dalle 12 alle 23.– Il borgo è facilmente raggiungibile in macchina da tutte le direzioni. Da Campobasso si percorre la SP 41 in direzione di Oratino.In treno la stazione più vicina è quella di Campobasso, da dove è possibile prendere un autobus per raggiungere il borgo. Grazie all’accordo con Trenitalia, è previsto uno sconto del 20% sul ticket degustazione (comprensivo di 8 assaggi di vino) per tutti i possessori di biglietto singolo regionale Trenitalia, utilizzato e convalidato per raggiungere la sede dell’evento.Per maggiori informazioni su Borgo diVino si può consultare il sito ufficiale