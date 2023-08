La Sagra delle Fettuccine a Orvinio

Informazioni, date, orari e prezzi della Sagra delle Fettuccine

È in arrivo la 5° edizione della, in provincia di Rieti . Orvinio è il più alto centro abitato del Parco dei Monti Lucretili (840 metri s.l.m.) ed è nella locale Piazza del Comune che il fine settimana delritorna l’appuntamento con questa gustosa festa organizzata dalla Pro Loco.(ore 19:30) e(ore 12:30) si possono assaggiare le, accompagnate da acqua o vino, e godersi una giornata in uno dei borghi più belli del Lazio e d'Italia. Sabato sera, inoltre, dopo la cena è prevista l’animazione musicale con la Scoppoletta Band, mentre la domenica si può approfittare per fare un giro in paese e nella natura che lo circonda.Le fettuccine sono un tipo di pasta molto diffuso tra Lazio e Toscana: non a caso, in estate, si ci sono molte sagre dedicate a questo piatto in tutta la provincia di Rieti. Qualche esempio? Nello stesso periodo troviamo la Sagra delle Fettuccine ai funghi porcini ad Ascrea , oppure la Sagra delle Fettuccine ai funghi porcini di Casaprota e ancora la Sagra delle Fettuccine alla trebulana a Monteleone Sabino Sagra delle FettuccinePiazza del Comune, Orvinio (Rieti).5-6 agosto 2023.10 € (fettuccine all’aglione + mezzo litro d’acqua o un bicchiere di vino).Sabato 5 agosto apertura stand alle ore 19:30. A seguire (ore 21) musica con Scoppoletta Band.Domenica 6 agosto apertura stand alle ore 12:30.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco, tel. 334 8535275 (Whatsapp).Orvinio si trova 42 km a sud di Rieti, da dove si raggiunge percorrendo la Via Salaria SS4 e Via Licinese/SR314.