Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

In terra reatina, aggrappato alle pendici meridionali dei Monti Sabini, il borgo di Monteleone Sabino omaggia le sue origini e l’antica città romana di Trebula Mutuesca, con la, giunta quest'anno alla XXII edizione, in programma ilPer due giorni il borgo è animato da spettacoli musicali, bancarelle del mercatino di artigianato, prodotti tipici eche propongono piatti della tradizione preparati secondo le antiche ricette monteleonesi, rigorosamente condite con l’olio extravergine di oliva della, e soprattutto loro, le fettuccine alla trebulana.Attenzione però, non pensate a un’amatriciana anche se c’è la, né tantomeno a una semplice boscaiola, anche se potrete sentirete il sapore delIl condimento è davvero unico, frutto di una ricetta tramandata oralmente da secoli che prevede una miscela di gusto e profumi dato anche da. C'è poi la sfoglia con l’impasto di farina e uova, tirata a mano con il mattarello di legno per raggiungere lo spessore ottimale per la pasta.La Sagra delle Fettuccine alla trebulana è un’ottima occasione per visitare iche resteranno aperti per l'occasione: l'Anfiteatro Romano, il Santuario di Santa Vittoria, con la splendida chiesa romanica e le catacombe, il Museo Civico e Archeologico e i resti della città di Trebula Mutuesca.Ricordiamo inoltre che a novembre a Monteleone si svolge anche la Sagra della Bruschetta ., un appuntamento classico dell'autunno.: Sagra delle Fettuccine alla Trebulana: Monteleone Sabino (Rieti).: 3-4 agosto 2019.dalle 19.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: siamo in Lazio , a Monteleone Sabino, a circa una trentina di chilometri a sud di Rieti , da dove il borgo è raggiungibile seguendo la SS4.