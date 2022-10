La Sagra della Bruschetta a Monteleone Sabino

Informazioni, data e orari della sagra

La Monteleone Sabino è un evento da non perdere soprattutto per tutti gli amanti di questo piatto tipico della tradizione contadina, dagli ingredienti semplici e gustosi. Si tratta di una manifestazione ricorrente, ormai giunta alla 25° edizione, che torna dopo la sosta per la pandemia in questo grazioso borgo inMonteleone Sabino è da sempre legato fortemente al suo, che può vantare uno dei gusti più prelibati di tutta Italia: si tratta di un vero e proprio, che durante la Sagra della Bruschetta viene esaltato al meglio in tutte le sue caratteristiche.L'evento si svolge la terza domenica di novembre: l'appuntamento è dunque perin Piazza XXIV Aprile, dove è allestita una struttura coperta che permette lo svolgimento della manifestazione ancheDrante l'evento, il borgo di Monteleone affascina i visitatori grazie alla sua, con misteri e antiche leggende che interessano i diversi angoli e scorci. Si potranno scoprire i segreti che accompagnano la preparazione di una perfetta bruschetta con l'olio extravergine della Sabina così come le tante curiosità e informazioni legate a questo mondo.I visitatori possono degustare gratuitamente l'olio novello e decidere di acquistarlo direttamente dai produttori. Possono inoltre godersi gli altri momenti della festa negli appositi spazi dedicati alla sagra per gustare al meglio le bruschette, accompagnate anche da un buone da altri piatti tipici.Caratteristica è la divertentelungo 20 metri che arriva in piazza alle ore 15. Gli amanti della bruschetta potranno così soffermarsi a provare il pane bruschettato con il gustosissimo olio e tante altre prelibatezze da non perdere.Gli stand aprono già dal mattino, alle ore 10, mentre a pranzo (ore 13) inizia la distribuzione dei pasti.Sempre in mattinata è possibile partecipare alleal Museo Archeologico e agli scavi di Trebula Mutuesca (ore 10) e all'anfiteatro romano (ore 11).Sagra della Bruschetta20 novembre 2022.Piazza XXIV Aprile, Monteleone Sabino (Rieti).sagra gastronomica.ingresso gratuito.Ore 10 visita guidata al Museco Civico Archeologico "Trebula Mutuesca";installazione di arte contemporanea a cura di Ilaria Paccini.Ore 11 Visita guidata all'anfiteatro romano.Ore 11:30 Dibattito al Centro Servizi "Arte, agronomia e farmacopea".Ore 13 Pranzo conviviale.Ore 15 sfilata del filone di pane lungo 20 metri, arrivo in piazza e degustazione gratuita bruschette con intrattenimento musicale.Ore 17 Degustazione e premio dell'olio più buono.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.