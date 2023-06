Il Mercato dell'Antiquariato a Soave

Informazioni, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Calendario delle aperture

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il Soave (provincia di Verona) è un appuntamento che si ripete puntualmente. L’occasione è buona per fare un giro tra i banchi degli espositori a caccia di un affare, rovistando tra pezzi del passato di ogni tipo: ci sono mobili antichi, suppellettili, chincaglierie, stampe, monete e francobolli, grammofoni, vinili e tante altre curiosità, oggetti da collezionismo da riscoprire e a cui trovare un nuovo utilizzo.L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco e si svolge neldel paese dal mattino fino al tramonto. Si può approfittare del mercatino per scoprire Soave e le sue peculiarità: siamo infatti in uno dei borghi più belli del Veneto , famoso per il suggestivo Castello Sacaligero e le imponenti mura cittadine, ma anche per l'ottimo vino Soave, un bianco DOC che rappresenta un’eccellenza del territorio a livello nazionale, a cui è dedicata anche una festa medievale in primavera.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui principali mercatini dell’antiquariato in Veneto Mercato dell’antiquariatocentro storico di Soave (Verona).ogni terza domenica del mese.15 gennaio19 febbraio19 marzo16 aprile21 maggio18 giugno16 luglio20 agosto17 settembre15 ottobre19 novembre17 dicembre.aperto dal mattino al tramonto.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.Tel. 393 6103898. Email: info.prolocosoave@gmail.comSoave dista circa 30 km da Verona in direzione est.Si raggiunge in auto percorrendo l'autostrada A4 Milano-Venezia e uscendo al casello di Soave-San Bonifacio. Il borgo si trova appena a nord dell'autostrada.In treno: la stazione più vicina è quella di San Bonifacio, a meno di 5 km dal centro di Soave.