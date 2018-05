La Festa Medioevale del Vino Bianco a Soave

In programma nel mese di maggio, la Festa Medioevale del Vino Bianco Soave rappresenta l'occasione per prendere parte a una rievocazione storica con la celebrazione delle arti e dei mestieri del passato. Appuntamento il 19-20 maggio 2018 nel borgo murato ad est di Verona.



A rendere ancora più speciale la kermesse è il corteo in costume.

Ai piedi del castello che domina la collina, insomma, la manifestazione che si svolge tra le mura di cinta del centro storico permette di celebrare come si deve il celebre vino bianco locale, che è il protagonista principale di tanti appuntamenti: nella Piazzetta del Soave i vini provenienti delle cantine locali vengono accompagnati dalle delizie gastronomiche del territorio, mentre chi ha voglia di sorseggiare un aperitivo può recarsi presso la Fontana del Vino.



Da non perdere anche l'Isola del Gusto, che consente a chi lo desidera di assaporare calici di vino in abbinamento con ricette realizzate da chef famosi.



Tra le vie del centro storico, è tutto un susseguirsi di sbandieratori, di cavalieri, di arcieri e di mercanti che si alternano, anche se il momento più significativo di tutta la manifestazione è rappresentato dall'investitura delle Castellane e degli Spadarini dell'Imperial Castellania di Suavia: un appuntamento importante, anche perché coinvolge la sola confraternita enoica femminile presente nel nostro Paese.



A farne parte sono nobildonne illustri che fanno parte del mondo dell'imprenditoria, dello spettacolo o della cultura, che condividono l'amore per il vino bianco di Soave e il desiderio di farlo conoscere il più possibile.



Nella storica roccaforte scaligera, comunque, in occasione della festa medievale si ha anche la possibilità di osservare da vicino una rassegna sui mestieri antichi organizzata con un mercatino.



Tra i mangiafuoco e i falconieri, tra i giullari e le dame di corte, tra i cantastorie e i musici, si compie un vero viaggio nel passato. Ma il programma di eventi organizzati ogni anno è molto ricco, e include anche escursioni sulle colline dove si produce il Soave e concerti, senza dimenticare i mercatini dell'antiquariato, le mostre d'arte e le visite guidate e teatralizzate tra i vicoli del centro storico. Non mancheranno anche opportunità di intrattenimento per i bambini.



Il Palazzo del Capitano accoglie anche un banchetto medievale: l'atmosfera del XIV secolo è riprodotta in maniera fedele e più che realistica in ogni singolo dettaglio.

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

: Festa Medioevale del Vino Bianco Soave: Piazza Mercato ed altri luoghi del centro storico, Soave (Verona).: 19-20 maggio 2018.: dalle 10 alle 23.Maggiori informazioni sul sito della Pro Loco : ingresso gratuito.: rievocazione storica - manifestazione.: Soave si raggiunge in auto percorrendo l'autostrada A4 Milano-Venezia e si esce a Soave- San Bonifacio. Il borgo murato si trova appena a nord dell'autostrada.In treno la stazione più vicina è quella di San Bonifacio, a meno di 5 km dal centro di Soave.