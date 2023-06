La Festa del Carciofo di Prezza

Programma

, piccolo borgo fortificato della, in provincia de L’Aquila , si svolge nel fine settimana della XII edizione della. Siamo sugli Appennini abruzzesi, dove Prezza, costruito su uno sperone di montagna della catena del Sirente, domina l'intera vallata.Qui ogni anno va in scena la sagra che celebra il, una varietà pregiata di questo ortaggio tipica della zona, appositamente preparato per l’occasione con tante ricette tradizionali tra cui l’imperdibile, e acquistarlo presso i banchi del mercatino dei prodotti agroalimentari locali. La festa è arricchita da un contorno di musica, balli e animazione per bambini. Di seguito riportiamo il programma completo.Ore 19 apertura stand.Ore 21 concerto Salento Funk Orchestra.A seguire DJ Set by MT.Ore 12 apertura stand.Concerti:ore 11:30 Little Swing Bandore 13 Figli di Pugliaore 16:30 tributo a Dalla-De Gregoriore 18 D’Amore e...d’altre storieore 18:30 Lui è peggio di meore 21 Le storie di Faber ((tributo a De Andrè).Inoltre:ore 9 apertura estemporanea di pittura;ore 16 e ore 18 animazione per bambini e non.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre del carciofo in Italia Festa del CarciofoPrezza (L’Aquila).10-11 giugno 2023.ingresso gratuito.pagina Facebook della Pro Loco di Prezza.in entrambe le giornate è disponibile un servizio navetta gratuito tra il campo sportivo e Prezza centro.Principali località nei dintorni: Sulmona (14 km), Raiano (12 km), L’Aquila (67 km).