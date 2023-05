La Sagra dell'Arancia di Scillato

Programma

Informazioni utili per partecipare alla sagra

Calendario delle aperture

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ladi, in provincia di Palermo , torna quest’annoper la 25° edizione. L’occasione è ottima per una gita fuori porta , considerando che il comune di Scillato si trova all’interno del territorio del, in un contesto naturale davvero unico. Siamo in uno dei borghi medievali più belli della Sicilia , famoso – tra le altre cose - per i quattordici mulini che ancora si possono visitare in zona.Qui si coltivano le arance e, in particolare, il cosiddetto, una varietà antica molto utilizzata in cucina e, soprattutto, indove è considerata ottima per la preparazione della cassata siciliana, ma anche per decorare e insaporire i cannoli. Con la scorza grattugiata, inoltre, si preparano anche gelati e liquori. Il nome deriva dalla sua buccia, di un, mentre la polpa è di colore arancio e si distingue per il suo sapore gradevole e dissetante.Ore 9 Apertura mostra artigianato.Ore 9:30 Visita guidata a i mulini, Santuario e Museo dell’Acqua. Raduno in Piazza Aldo Moro.Ore 13 Apertura stand di gastronomia locale. Intrattenimento e animazione con musica popolare con il Trio Kissisemu.Ore 15 Sfilata per le vie del borgo con i tipici carretti siciliani dispensatori di arance, accompagnati da canti e balli dal gruppo folk di Alimena “Imachara”.Ore 17 Degustazione di dolci a base di arance.Sagra dell’AranciaScillato (Palermo).7 maggio 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comune.da Palermo (73 km) percorrere la A19 e uscire a Scillato.Principali località nei dintorni: Caltavuturo (12 km), Campofelice di Roccella (20 km), Petralia Sottana (43 km) e Petralia Soprana (45 km).