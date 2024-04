La Festa delle Verdure Tradizionali e Antiche delle Madonie a Isnello

Informazioni utili per partecipare alla Festa delle Verdure

Latorna a(provincia di Palermo ) per la 17° edizione. È una manifestazione unica nel suo genere, che quest’anno si svolge nel fine settimana delcon il consueto corredo di eventi che richiamano un folto pubblico di visitatori.Oltre alla classica tavola rotonda del sabato e ledella domenica – dove si assaggiano le ricette tradizionali a base di verdure spontanee preparate dai volontari della Pro Loco, che già dalle qualche settimana sono impegnati nella loro raccolta e conservazione – sono previste animazione e visite guidate nel centro storico, animazione per grandi e bambini,, il tutto immerso nello scenario dei colori e dei profumi della primavera tra i suggestivi borghi madoniti In particolare, domenica 21 aprile, fin dal mattino, ci si diverte con ie i canti popolari dell'Auser di Polizzi, le arti circensi e il teatro di strada di Mario Barnaba e l'Ass. Kiklos, ma anche con la musica jazz della The Dixie Kings Street Band.La sagra è organizzata dalla Pro Loco con il supporto del Comune di Isnello e il patrocinio degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Città metropolitana di Palermo.: Festa delle Verdure Tradizionali e Antiche delle MadonieIsnello (Palermo).: 20-21 aprile 2024.: ingresso gratuito.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune.: Isnello si trova a 18 km da Cefalù, da dove si raggiunge percorrendo la SP54bis.Da Castelbuono (12 km) si percorre la SP9.Palermo dista 78 km.