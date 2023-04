La Sagra del Finocchietto Selvatico a Blufi

Informazioni, data e orari della sagra

La, in provincia di Palermo , tornaper la VII edizione. Come ogni anno, infatti, la seconda domenica di maggio questa festa celebra la cucina mediterranea e in particolare il Foeniculum Volgare – o più semplicemente il–, un prodotto tipico dall’alto valore nutrizionale, dalle proprietà stimolanti, digestive, antisettiche e diuretiche e dalle caratteristiche gastronomiche uniche.La sagra si svolge nel centro del paese, dove per l’occasione stand e tavolini animano le strade del borgo grazie all’organizzazione della Pro Loco di Blufi, in collaborazione con il Comune, le congregazioni e la cittadinanza.Gli abitanti raccolgono a mano il finocchietto selvatico nelle campagne attorno al paese nelle settimane precedenti la festa, per poi prepararlo secondo le. Il giorno della sagra viene offerto ai visitatori in tutte le sue varianti: gli ospiti qui possono degustare tantissimi prodotti a base di questo alimento, che spaziano dagliper arrivare fino ai dolci e aiLa gastronomia è la vera protagonista, ma in programma c’è anche molto altro: a Blufi ci si diverte con, artigianato, animazioni e, tra cui quello di(ore 18:30).Segnaliamo infine che per tutta la giornata è attivo un servizio navetta per visitare ilSagra del Finocchietto SelvaticoBlufi (Palermo).14 maggio 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.Blufi dista 98 km da Palermo e si può raggiungere percorrendo l’autostrada A19 uscendo a Irosa, per poi proseguire sulla SP138 fino in paese.Località nei dintorni: Gangi (22 km), Enna (50 km), Caltanissetta (50 km)