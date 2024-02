La Sagra dell'Asparago Selvatico a Sant'Angelo Muxaro

Programma

È in arrivo una nuova sagra dedicata a uno dei prodotti della terra tipici del periodo primaverile. Stiamo parlando delladella, in provincia di Agrigento , nel weekend delL’aparago selvatico è una pianta sempreverde cespugliosa, perenne, diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo. È detta anche comunemente "" o "" a causa delle caratteristiche spine poste alla base dell'apparato fogliare. Grazie al clima ideale, in Sicilia si raccoglie per tutta la primavera e fino all’inizio dell’estate. I suoi germogli hanno un sapore amarognolo e vengono utilizzati in cucina nelle insalate, per preparare frittate o sughi, e ovviamente per l’immancabileLa sagra propone per l’intero fine settimana in Piazza Umberto I, degustazioni, pranzi, seminari e convegni,, intrattenimento musicale e visite al borgo. Di seguito riportiamo il programma completo degli appuntamenti.Ore 18 Seminario: Asparagi selvatici, proprietà, caratteristiche, progetti.Ore 19 Passeggiata tra i vicoli con degustazioni.Ore 22 Intrattenimento musicale.Ore 9 Inaugurazione sagra, apertura stand. Intrattenimenti musicali.Ore 10 Cooking show.Ore 12 Pranzo.Ore 15 Passeggiata naturalistica/archeologica.Ore 17 Un fiume DiVino. incontro degustazione sui vini dei sicani.Ore 19 Intrattenimento musicale e degustazioni.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre degli asparagi in Italia Sagra dell’Asparago SelvaticoPiazza Umberto I, Sant’Angelo Muxaro (Agrigento).13-14 aprile 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune e sulla pagina Facebook degli organizzatori.Sant’Angelo Muxaro si trova circa 30 km a nord di Agrigento, da dove si raggiunge percorrendo la SS118 e SP19.