La Festa del Carciofo a Castelvetrano

Ladicelebra questo ortaggio tipicamente primaverile nel fine settimana del. Siamo in, in provincia di Trapani, in una cittadina dalla forte vocazione agricola. In questo territorio si coltivano da sempre i carciofi, tanto che gli abitanti sono chiamati in dialetto “Carcucciulari”.In occasione della sagra il centro storico di Castelvetrano si riempie didove assaggiare ie assistere agli show cooking. Si mangia e si beve, come da tradizione, ma si possono anche acquistare carciofi e prodotti della terra a km0 da portare a casa. La festa propone anche tanti appuntamenti di contorno, come glidei tamburinai, la musica delle street band e l’area giochi per bambini e ragazzi.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principaliFesta del CarciofoCastelvetrano (Trapani).4-5 maggio 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della festa e sulla pagina Facebook dell’Associazione Centro Storico Castelvetrano.Castelvetrano si trova a 42 km da Marsala, da dove si raggiunge percorrendo la SS115/A29.Principali città nei dintorni:(23 km)(7 km),(10 km),(21 km),(65 km).