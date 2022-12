Il presepe vivente a Castelvetrano

Torna il presepe vivente di Castelvetrano, che giunge quest'anno alla 4° edizione, in programma dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (date non continuative).

L'8 dicembre si inizia alle ore 16:30 con il corteo storico-religioso del presepe vivente da Piazza Matteotti procedendo lungo il centro storico. Il presepe vivente "La Grotta del Messia" viene poi messo in scena l'11-17-18-26 dicembre 2022 e poi il 5-6 gennaio 2023 presso le catacombe della chiesa SS.Crocifisso di Castelvetrano dalle ore 17 alle 20:30. Durante la visita del presepe vivente di Castelvetrano sono previste degustazioni di prodotti tipici.



La manifesatzione si chiude venerdì 6 gennaio 2023 con l'arrivo dei Re Magi: dalle ore 16:30 sfilata del corteo accompagnata dai tamburi "Castrum Veteranum" con partenza da Piazza Matteotti e percorso attraverso il centro storico per arrivare alla chiesa del SS. Crocifisso. Giunti alla Grotta del Messia, alle ore 17:30 omaggeranno il Bambin Gesù con i loro doni.

Informazioni, date e orari del presepe vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

: Presepe vivente: Chiesa SS.Crocifisso, Castelvetrano (Trapani).8-11-17-18-26 dicembre 2022 e 5-6 gennaio 2023.: dalle ore 17 alle 20:30.: ingresso libero.: maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo a una settantina di chilometri da. Dal capoluogo si può raggiungere seguendo l’A29/E933 oppure con la SS 115.