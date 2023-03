Terme in Fiore a Civitavecchia

Informazioni, date, orari e biglietti di Terme in Fiore

È ila ospitare nel fine settimana della XI edizione di, mostra mercato nazionale d’eccellenza dedicata al giardinaggio e al vivaismo. Siamo a Civitavecchia , dove le Terme di Traiano - dal nome dell’imperatore romano fondatore di Centumcellae - è uno dei più importanti complessi di questo tipo dell'età romana in Etruria meridionale.Dall’alto della sua posizione su una collina immersa nel verde, il sito archeologico delle cosiddettenon offre solo la vista di un suggestivo panorama, ma diventa cornice d’eccezione per un evento dedicato allae alla bellezza della vegetazione. Alla manifestazione partecipanoprovenienti da tutta Italia con il meglio delle loro produzioni, tra cui, ma c’è spazio anche per l’d’eccellenza accuratamente selezionati.Oltre alla mostra mercato, durante il weekend ilpropone anche conferenze a tema, laboratori per bambini e attività per adulti. Segnaliamo che tutte le aree sonoL’ingresso è a pagamento (5 euro) ed è consentito l’accesso ai cani purché tenuti al guinzaglio.Terme in FioreParco Archeologico Terme di Traiano, Civitavecchia (Roma).25-26 marzo 2023.biglietto intero 5 €.I bambini sotto i 12 anni non pagano il biglietto.Ingresso gratuito per disabili non deambulanti e rispettivi accompagnatori.aperto dalle ore 9:30 alle 18:30 (ultimo ingresso ore 18).Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.le Terme di Traiano si trovano a meno di 5 km dal centro storico, nei pressi del casello autostradale sulla A12 (uscita Civitavecchia Nord). Sono disponibili due ampi parcheggi gratuiti.Dalla stazione di Civitavecchia autobus Linea B (partenza ore 9:10-11:10-12:10, Terme in Fiore è l’ultima fermata).Con la navetta speciale della manifestazione partenza dalla stazione di Civitavecchia ore 10:30 e 12:30, ritorno da Terme in Fiore verso la stazione ore 15 e ore 17.