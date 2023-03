La Passio Christi di Ginosa

Informazioni utili, date e orari della Passio Christi

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Laè notoriamente ricca di eventi caratteristici. A, in provincia di Taranto , anche quest'anno torna una delle sacre rappresentazioni più antiche d'Italia. Nel suggestivo scenario naturale del Rione Casale,l’appuntamento è con la, che narra la vita di Gesù e tramanda la tradizione e l’identità culturale del posto.Passeggiando tra lefa allestite nelle strade del centro storico sembra davvero di tornare indietro nel tempo. All’ora del tramonto i figuranti della Passio Christi si radunano in Piazza Orologio per dare il via alche attraversa le principali vie del paese fino al Rione Casale in gravina, dove ogni figurante prende il proprio posto per laIl tutto è accompagnato nelle vie del centro storico da commercianti e artigiani locali, vestiti a tema, che propongono le loro arti e iRicordiamo che, per cuial tel. 333 9440725 (vedi info nello specchietto riepilogativo qui sotto).Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle celebrazioni della Settimana Santa in Italia Passio ChristiGinosa (Taranto).5 e 8 aprile 2023.ingresso gratuito. Prenotazione consigliata per accedere al Rione Casale inviando un messaggio Whatsapp al 333 9440725 con nome e cognome di riferimento e numero di visitatori. La richiesta è da considerare accolta solo al ricevimento della risposta.Per l’evento del 5 aprile si può prenotare a partire da sabato 1 aprile.Per l’evento dell’8 aprile si può prenotare a partire da giovedì 6 aprile.Ricordiamo che in ogni caso è necessario prendere posto all’evento entro le ore 20:30. Diversamente, oltre questo orario la prenotazione decade in favore di altra gente in coda.Mercoledì 5 e sabato 8 aprile 2023Ore 19:30 corteo storico da Piazza Orologio.Ore 20:30 Sacra rappresentazione al Rione Casale.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Ginosa si trova in Puglia , quasi al confine con la Basilicata . Da Taranto (55 km) si percorre la SS 106 Jonica/E90 fino all’uscita di Ginosa/Ginosa Marina e poi proseguire sulla SS580 fino a destinazione.