Programma

Informazioni utili per partecipare a Lana in Fiore

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Per tutto il mese di aprile si festeggia la primavera e il. L’occasione è, un evento di grande richiamo sia per la gente del posto che per i turisti. Pochi chilometri a sud di Merano , il territorio di Lana è la zona del Südtirol con ilper estensione. Per questo, quando l’inverno cede il passo alla primavera, il territorio si copre del, dal profumo intenso e delicato al tempo stesso.lapropone un ricco programma di appuntamenti, tra i quali laboratori creativi, conferenze a tema, corsi di cucina e decorazione, passeggiate alla scoperta di erbe selvatiche. Per l’occasione la zona pedonale die i centri divengono abbelliti con annaffiatoi color pastello appesi agli alberi e sistemati all’esterno dei negozi.In particolare, tra gli appuntamenti più importanti segnaliamo chesi svolge nel centro di Lana “I sapori del maso”, il mercatino con oltre 50 bancarelle di prodotti contadini altoatesini, mentreè il momento della “Festa dei masi in fiore”, durante la quale i masi e le tenute locali aprono le cucine e le cantine al pubblico. Presso itorna “KränzelZeit – Gustare.Udire.Sentire” con workshop, sessioni di yoga ed esperienze enogastronomiche.Ancora,il campo Brandis organizza un torneo di golf “Ai meli in fiore”, per inaugurare la nuova stagione. Ricordiamo inoltgre che con la primavera oltre ai fiori ritroviamo anche i primi frutti dalla terra, come gli asparagi e anche le erbe selvatiche, che nel corso dell’evento creano per i loro menu delizie ai fiori e alle erbe secondo antiche ricette. IlLana in FioreLana e dintorni (Bolzano).dall’1 al 30 aprile 2023.ingresso gratuito.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni sul sito ufficiale la regione Lana si trova 11 km a sud di Merano. Per chi arriva in auto dall’Autostrada del Brennero A22, uscita Bolzano Sud (svincolo per la Superstrada Bolzano-Merano).Da ovest: attraverso il Passo Resia - SS 40 oppure attraverso il Passo dello Stelvio - SS 38 (solo in estate).Da est: attraverso il Passo Monte Croce (imbocco in Val Pusteria, SS 49) o dalla Val di Landro (imbocco in Val Pusteria, SS 49).In treno: da Bolzano , con i treni regionali dell'Alto Adige, si raggiunge comodamente Merano e dintorni.