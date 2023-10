Il mercatino di Natale tradizionale a Lana, Alto Adige

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale

Calendario delle aperture

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilche si svolge(vedi calendario esatto delle aperture in fondo all'articolo) è l'occasione per fare shopping e scoprire la magia del Natale in questa località nei pressi di, godendo dell'ospitalità della popolazione locale.Capi di abbigliamento, prodotti di, articoli sportivi, accessori tecnologici, libri: tra le bancarelle si può trovare davvero di tutto, per unain grado di soddisfare i gusti più vari.Il mercatino di Natale - chiamato "riprendendo una- è ormai un appuntamento irrinunciabile, conosciuto non solo tra i mercatini più celebri dell'Alto-Adige, ma anche nel resto d'Italia: tante bancarelle addobbate a festa, capaci di trasmettere l'incanto del Natale e di dare vita a un'atmosfera tanto accogliente quanto calda.I sensi vengono stimolati dai, dove il connubio tra le specialità tipiche del Südtirol e l'artigianato locale è perfetto. Non mancano, inoltre, le iniziative destinate alle famiglie con bambini e l'intrattenimento musicale.Chi è in cerca di unqui può trovarlo, perché c'è un po' di tutto: bigiotteria preparata con materiali di riciclo, souvenir in legno, capi di abbigliamento, ma anche specialità gastronomiche come cioccolato ripieno con la frutta, mostarda di pere, pane o distillati alla frutta.Accanto alla passione per lo shopping, si può soddisfare anche la propriagrazie a un ricchio programma di eventi a cavallo tra modernità e tradizione: si va dalle canzoni di Natale più classiche ai corni da caccia.Anche per i bambini le sorprese sono tante: i piccoli, infatti, hanno la possibilità di ritrovarsi nella cosiddetta bottega delle scintille per divertirsi a confezionare le cartoline di Natale e il sacco di San Nicolò, ma anche a preparare biscotti a mano.Ilquest'anno porta a Lana il piacere di stare insieme per tutti i fine settimana dell'Avvento: tra un toast contadino croccante e una tazza diper riscaldarsi, c'è solo l'imbarazzo della scelta.Mercatino di Natale Polvere di StelleGiardino dei Cappuccini, Lana (Bolzano).1-2-3-5-8-9-10-15-16-17-22-23-24-31 dicembre 2023.dalle ore 10 alle 19:30.Gli stand gastronomici rimangono solitamente aperti fino alle ore 21.Il 5 dicembre dalle ore 15 alle 21 (solo gastronomia).Il 24 dicembre il mercato è aperto dalle ore 10 alle 14.Il 31 dicembre dalle ore 10 alle 18 (solo gastronomia).Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale per arrivare al mercatino di Natale di Lana provenendo da sud e da est bisogna prendere l'Autostrada del Brennero e uscire a Bolzano Sud, in corrispondenza della Superstrada Bolzano - Merano. Provenendo da ovest bisogna prendere il Passo Resia - SS40.