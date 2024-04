Lo Street Food Sicily on Tour a Santo Stefano di Camastra

Informazioni, date e programma dello Street Food Sicily

Calendario delle aperture

Nel borgo disi fermalo, un evento interamente dedicato al cibo di strada al quale partecipano aziende provenienti da tutta la Sicilia.Il meglio delloè protagonista della manifestazione in Piazza Duca di Camastra, vicino alla sede del Museo della Ceramica. Per l’occasione il pubblico può trovare cibo, bevande, show cooking,e DJ Set notturno, ma anche visite guidate ai laboratori di ceramiche con dimostrazioni di pittura e di lavorazione del tornio, oltre a visite ai luoghi d’arte locali.Santo Stefano di Camastra è infatti una località molto apprezzata dal punto di vista turistico: sono imperdibili i panorami che si godono dallecon vista privilegiata sulle, ma per chi vuole approfondire la conoscenza dei suoi luoghi d’interesse, oltre al, c’è la Chiesa del Calvario, Palazzo Armao (sede della biblioteca comunale), il(situato sul Monte S.Croce, a 874 metri s.l.m.) e il, già citato nei luoghi del cuore italiani secondo il FAI. L’ultima attrazione, inaugurata recentemente, è la, unica nel suo genere in Sicilia.La tappa di Santo Stefano di Camastra dellosegue quella di Oliveri (24-28 aprile) e precede quella di Milazzo (20-23 giugno). L’evento è organizzato dal Comune di Santo Stefano di Camastra in collaborazione con la Società Fratellone.Street Food Sicily on TourPiazza Duca di Camastra, Santo Stefano di Camastra (Messina).dal 30 maggio al 2 giugno 2024.ingresso gratuito. Per comprare il cibo nelle casette occorre acquistare gli appositi token.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.Santo Stefano di Camastra si trova sulla costa settentrionale della Sicilia e dista circa 130 km da, da dove si raggiunge percorrendo la A20.Città nei dintorni: Cefalù (35 km), Mistretta (16 km) e(22 km).