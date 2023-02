Il Carnevale di Leolandia

Info, date, orari e prezzi della festa di Carnevale a Leolandia

Calendario delle aperture

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Inaugura in occasione della nuova stagione di Leolandia , il parco divertimenti situato a, in provincia di Bergamo . Si festeggia(vedi date esatte nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo) con una cascata di stelle filanti, coriandoli giganti, spettacoli e animazioni insieme a Leo, Mia e agli altri personaggi.Si comincia subito con quattro giorni consecutivi – da sabato 18 a martedì grasso 21 febbraio – e si continua ogni fine settimana fino a inizio marzo per intercettare anche il rito ambrosiano con tanti: c’è infatti unche a mezzogiorno coinvolge il pubblico per eleggere la maschera più bella, seguito dalla Festa in Maschera!, una divertente baby dance assieme a pirati e cowboy. Come da tradizione carnevalesca,grandi e piccini possono partecipare allasfilando insieme ai protagonisti dei cartoni animati.Ci sono ovviamente anche le, tra cui il roller coaster per bambinidi Masha e Orso, il Trenino Thomas e ildi PJ Masks City e tante altre attrazioni. Se però il meteo fa le bizze, ci si può riparare nella, dove vengono proiettati i cartoni animati preferiti dai bambini, intervallati dalle Fogliastrocche.Segnaliamo infine che l’apertura del parco è accompagnata da una: tutti coloro che acquistano un biglietto e visitano Leolandia tra il 18 febbraio e il 31 marzo 2023 avranno diritto a unda utilizzare in un qualsiasi altro giorno dell’anno entro il 7 gennaio 2024 (esclusi il 10 aprile e il 31 ottobre, rispettivamente Pasqua e Halloween).Carnevale di LeolandiaLeolandia, via Vittorio Veneto n° 52, Capriate San Gervasio (Bergamo).18-19-20-21-25-26 febbraio e 4-5 marzo 2023.aperto dalle ore 10:30 alle 18.il 18-19 febbraio il biglietto intero costa 29,50 €;nelle altre date il biglietto intero costa 26,50 €.Maggiori informazioni, promozioni e tabella completa dei prezzi sono disponibili sul sito ufficiale per chi arriva in auto, Leolandia si trova a 300 metri dall’uscita dal casello di Capriate, sull’autostrada A4 Milano-Venezia. Appena usciti dal casello, alla rotonda, prendere la terza uscita. Alla successiva rotonda, prendere la seconda uscita e poi ancora alla seguente rotonda prendere la prima uscita e svoltare subito a destra verso l’ingresso del parco.