La Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana ad Avella

Informazioni, date e orari della Sagra della Castagna

Calendario delle aperture

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nella cittadina di Avella (provincia di), torna la, ormai giunta alla 10° edizione. La sagra si sviluppa su due fine settimana consecutivi – rispettivamente il– per un totale di cinque giornate di festa nelle quali si gustano le migliori specialità irpine. Tra queste ci sono piatti tipici a base di noci, nocciole, castagne, cinghiale e funghi porcini, annaffiati da vino del territorio e birre artigianali.La sagra è organizzata dall’Associazione socio-culturale “I Rami del Melo” in, nel centro storico di Avella, dove gli stand propongonoe musica popolare.L’occasione è ottima per visitare Avella,che si presta a essere scoperta conanche a bordo del trenino o delle navette messi a disposizione durante la sagra. Tra i principali punti d’interesse, infatti, oltre al Palazzo Ducale ci sono le Tombe e l’Anfiteatro romano, il Castello Normanno, il Chiosco del Convento dei Frati Minori e il MIA (Museo Immersivo e Archeologico).Ricordiamo infine che durante la manifestazione è presente uncon assaggio e vendita di prodotti tipici irpini e campani.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più importantiSagra della Castagna e della Nocciola AvellanaPiazza Municipio e Piazza Convento, Avella (Avellino).14-15-20-21-22 ottobre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell'Associazione I Rami del Melo. Tel. 320 5553395.Avella si trova a 24 km da Avellino, da dove si raggiunge percorrendo l’A16 fino all’uscita di Baiano, per poi proseguire sulla SS7.Daautostrada A16 fino all’uscita di Tufino, poi SS7bis fino ad Avella.