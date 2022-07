Cosa vedere in auto a Monaco di Baviera e dintorni nel weekend

è la città ideale per chi ama la storia, l'arte e, naturalmente, la buona birra. I suoi meravigliosi musei vi faranno conoscere non solo la storia e la tradizione bavarese, ma anche il mondo della scienza, dei trasporti, della pittura e della cultura di tutto il mondo. La città, sebbene sia molto estesa, ha il fascino di una piccola città. Con un noleggio auto a Monaco di Baviera potrete raggiungere le attrazioni migliori in pochissimo tempo e anche i dintorni della città, se possibile ancora più spettacolari di Monaco stessa.Se visiterete la città in, troverete un'atmosfera vivace e al contempo rilassata specialmente nei. Il parco più grande è ldove si può trascorrere una giornata all'ombra, sdraiati sull'erba accanto all'Isar o a osservare dei surfisti cavalcare. Un'altra attrazione tipica delle giornate di bel tempo sono i, locali tipicamente bavaresi dove si può gustare la birra bavarese e cibo all'aria aperta.Dirigetevi verso ile andate direttamente a. Qui troverete gli edifici più famosi e importanti della città, la via dello shopping più frequentata, le tre porte del centro storico e probabilmente la birreria più famosa del mondo, il. Uno degli edifici più imponenti di Marienplatz è ilcon la sua facciata neogotica lunga 100 metri. Il, l’orologio meccanico, posto sul balcone della torre è l’attrazione clou per i turisti di tutto il mondo, visto che le statue dell’orologio si muovono in determinati momenti della giornata. Uno dei punti di riferimento della città è latardo gotica con la sua cupola alta quasi 100 m. Da Marienplatz potete poi arrivare alla zona pedonale nei pressi del Teatro Nazionale e girare per l'elegante. È qui che si trovano le boutique più esclusive.Proprio sullatroverete la, dove il palazzo era la residenza dei re e dei duchi di Baviera. Non esiste un castello più grande in centro città in Germania ed è anche uno dei più importanti musei di arte spaziale in Europa.Sempre a pochi passi da Marienplatz c’è il, uno dei mercati più famosi di Monaco. Una passeggiata attraverso il mercato risveglia tutti i sensi. Non ci sono solo frutta e verdura fresca, ma anche, ad esempio, piatti della tradizione bavarese, pesce, deliziosi formaggi provenienti da tutta Europa, erbe aromatiche, prodotti a base di miele o sushi.Se amate i musei, non possiamo che consigliarvi il. Non è solo uno dei principali musei mondiali di scienze naturali e tecnologia, ma anche uno dei più visitati, visto che contiene 28.000 capolavori di scienze naturali e tecnologia degli anni '50 su un'area di 50.000 metri quadrati. L’edificio del Deutsches Museum si trova su una piccola isola sull'Isar. Questo museo è così grande che ci vorrebbero diversi giorni per vedere ogni singolo oggetto.Monaco di Baviera è però famosa per il suo, il festival della birra, che si tiene dalla prima metà di settembre fino ai primi di ottobre. Se siete amanti della birra e di un’atmosfera chiassosa e allegra, sicuramente non potrete perdervi questo evento.Per delle gite fuori porta troverete diverse alternative vicino a Monaco di Baviera. Per gli amanti delle atmosfere romantiche c’è il, aperto tutto l'anno e conosciuto in tutto il mondo come una delle attrazioni più famose della Germania. Modello e ispirazione per il castello simbolo della Disney, al suo interno ci sono 200 sale, di cui circa 15 visitabili, e una vista spettacolare sulle montagne, sulla valle e i villaggi circostanti.Un posto più vicino a Monaco èsotto la Zugspitze e la Gola del Partnach.A Garmisch-Partenkirchen c’è una stazione sciistica di fama mondiale proprio sotto la, la vetta più alta della Germania, alta 2962 metri, raggiungibile tramite funivia. Con la funivia, poco prima della vetta, è possibile persino fermarsi nella birreria all'aperto più alta della Germania, dove si può fare uno spuntino con una bevanda fresca o gustare le sostanziose specialità bavaresi. Chi ama camminare troverà svariati capolavori naturali, come cascate, stretti sentieri di pietra e le bizzarre. Dalla città di Monaco si può arrivare qui in meno di 2 ore. Se avete ancora tempo, potreste anche raggiungere il fiabesco, costruito da Ludwig II in onore del Re Sole Luigi XIV.Se non sapete dove cercare un buon noleggio auto a prezzi convenienti, visitate. Non solo avrete la sicurezza di affidarvi a un broker con più di 60 anni di esperienza, ma anche qualità e un servizio clienti eccezionale e pronto ad assistervi in qualunque momento.