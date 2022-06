Stella di Ranzi, l'infiorata del Corpus Domini a Pietra Ligure

Informazioni utili, date e orari per visitare l'infiorata

Calendario delle aperture

Giugno 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Un disegno circolare di circa, un tracciato che ogni anno assume una forma diversa su cui si costruisce a mano, dal centro verso l’esterno, la stella e una tradizione che si perde nella notte dei tempi. È la, dal nome della suggestiva frazione del comune di, località che nel mese di maggio accoglie l'A Ranzi, dicevamo, in un balcone panoramico sul mare, in una piazzetta di fronte alla cappella della Santa Concezione, si sceglie di onorare la festa del(quest'anno) con un'infiorata un po’ particolare.Solo fiori di campo dai colori pastello, raccolti pazientemente uno dopo l’altro dagli abitanti del comune; si inizia con il bianco delle margherite per delimitare e ricoprire il tracciato segnato sulla piazza e poi si innesta il giallo delle ginestre, il viola delle “belle figie”, il rosa della cannella, il verde dell’erica – tagliata con le forbici per non rovinarla – e l’azzurro delle ortensie. Un lavoro che inizia la mattina e dura tutto il giorno.Ma il tripudio di fiori non si esaurisce certo qui, dal 2003 infatti il Circolo Giovane Ranzi ha affiancato alla tradizionale infiorata del Corpus Domini anche il concorso per la composizione floreale “Ranzi infiora le sue Borgate” e così, dal tardo pomeriggio, tappeti di fiori abbelliscono anche le borgate di Sant’Antonio e Santa Libera, in un gioco di colori e profumi. Verso sera si svolge la tradizionale, a cui segue la premiazione delle composizioni floreali che partecipano al concorso.La Stella di Ranzi è organizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure, della Parrocchia di San Bernardo, di Infioritalia e dell’Associazione Nazionale “Città dell’Infiorata”.Se ti piaccionio i fiori, leggi anche il nostro articolo sulle più belleLa Stella di RanziRanzi, frazione del comune di Pietra Ligure (Savona).19 giugno 2022.ingresso gratuito.ricorrenza religiosa.dal mattino fino a sera. Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.siamo nella piccola località di Ranzi, frazione di Pietra Ligure da cui dista circa 3 km, ed è raggiungibile con l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia (uscita Pietra Ligure).