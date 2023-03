Il Mercatino dell'Antiquariato a Pietra Ligure

Informazioni, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Non poteva esserci nome più azzeccato per descrivere spirito e appartenenza delche aporta a riscoprire il passato attraverso l’oggetto cultore del tempo.è un grande ritrovo di espositori cheravviva la celebreIluna folta fila di bancarelle va a occupare buona parte del lungomare, mentre lal’area preposta è il centro storico, con eventuali variazioni nei mesi estivi, quando può essere spostato tutto sul lungomare.Sono circa cinquanta i venditori che ogni edizione propongono ai visitatori articoli di tutti i tipi afferenti l’, lae il, e ancora l’, e naturalmente pillole disebbene in misura minore rispetto all’oggettistica vecchia.Pensate di partecipare a un’entusiasmante caccia al tesoro pronta a regalarvi enormi sorprese a pochi passi dal mare, fomentando curiosità da colmare soltanto accaparrandosi il pezzo raro o semplicemente quello che può risultare al momento il più utile e ricercato.Girare per i banchi ricchi di merce diventa un piacere visti i begli scorci, l’aria carica di iodio che si respira, il profumo della salsedine e l’di cui Pietra Ligure si fregia.Datevi allora da fare, rovistate fra i cumuli di chincaglierie, dischi in vinile, attrezzi, riviste del ‘900, stampe, francobolli e monete. Persino itrovano un loro posto e magari nella vostra casa gioveranno di miglior collocazione.Il mercatino è organizzato dal Comune di Pietra Ligure e curato dall’Associazione Culturale e Ricreativa Circolo Endas – La Luna.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato aiPietrAnticoLungomare XX Settembre e centro storico di Pietra Ligure (Savona).l’ultima domenica del mese e il sabato che la precede.25-26 marzo;29-30 aprile;27-28 maggio;24-25 giugno;29-30 luglio;26-27 agosto;23-24 settembre;28-29 ottobre;25-26 novembre;30-31 dicembre (edizione natalizia, da confermare).dalle ore 9 alle 18:30 (nei mesi estivi fino alle ore 20).ingresso gratuito.mercatino dell’antiquariato e del collezionismo.contattare il Comune di Pietra Ligure al tel. 019/629311 o lo IAT 019/62931550.percorrere l’Autostrada Genova – Savona – Ventimiglia e uscire a Pietra Ligure.La località possiede una propria stazione.L’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova il più vicino.