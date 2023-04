Borgo DiVino in Tour a Brisighella

Informazioni, date, orari e prezzi di Borgo diVino

Venerdì 6 ottobre dalle ore 18 alle 23.

Sabato 7 ottobre dalle ore 12 alle 23.

Domenica 8 ottobre dalle ore 12 alle 22.

Valvasone Arzene (Friuli-Venezia Giulia): 21-22-23 aprile 2023

Egna (Trentino-Alto Adige): 30 aprile-1 maggio 2023

Neive (Piemonte): 12-13-14 maggio 2023

San Giorgio in Valpolicella (Veneto): 19-20-21 maggio 2023

Città Sant’Angelo (Abruzzo): 2-3-4 giugno 2023

Montaione (Toscana): 9-10-11 giugno 2023

Altomonte (Calabria): 23-24-25 giugno 2023

Cisternino (Puglia): 30 giugno, 1-2 luglio 2023

Borgo Santa Caterina, Bergamo (Lombardia): 7-8-9 luglio 2023

Grottammare (Marche): 21-22-23 luglio 2023

Vietri sul Mare, Albori (Campania): 28-29-30 luglio 2023

Oratino (Molise): 1-2-3 settembre 2023

Nemi (Lazio): 8-9-10 settembre 2023

Brisighella (Emilia-Romagna): 6-7-8 ottobre 2023

Spello (Umbria): 13-14-15 ottobre 2023.

Calendario delle aperture

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il borgo medievale di, sulle colline romagnole, vi invita a celebrare la penultima tappa di Borgo diVino in Tour 2023 , l’evento itinerante dedicato alle eccellenze del buon bere. L'appuntamento è ilper un weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto il paese.è un tour itinerante tra i borghi italiani più rappresentativi della produzione vinicola nazionale. Nella terra dele dell', i visitatori potranno degustare una selezione di vini provenienti dalle migliori cantine italiane con oltre 100 etichette delle cantine presenti sul territorio emiliano-romagnolo e altre da fuori regione.Borgo diVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno scoprire le atmosfere di Brisighella lasciandosi conquistare da una selezione di vini da degustare grazie a un apposito voucher, con incluso ilad un prezzo diI visitatori potranno inoltre approfittarne per assaggiare le specialità del borgo dalle botteghe e dai ristoranti presenti sul territorio, ma anche presso l’area food dedicata alle produzioni di piccole e medie imprese locali e nazionali: come per le altre tappe della kermesse sarà presente ilcon una selezione di formaggi e salumi. Si può acquistare un piatto unico o optare per un assortimento di assaggi, tutti al prezzo di 10 euro.– Per degustare i vini è possibile acquistare il voucher (al costo di 18 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva. Il kit comprende anche il bicchiere e la sacchetta. Per il calice è richiesta una cauzione di 2 € che verrà restituita al termine del percorso. Il ticket food costa 10 € (la scelta è tra un piatto unico o un assortimento di assaggi).Il biglietto può essere acquistato in loco oppure online, direttamente su www.borgodivino.it/brisighella – Borgo diVino si svolge nel centro storico di Brisighella, ai piedi della celebre “via degli Asini”, tra i vicoli e le piazze della cittadina.– Brisighella dista 80 km da Rimini e circa 65 km da Bologna. Si raggiunge da Faenza (12 km) in auto percorrendo la SP302.In treno: la stazione di Brisghella è situata sulla linea Faenza-Firenze.Per maggiori informazioni: sito ufficiale di Borgo diVino