Il Banchetto Medievale a Castiglion Fiorentino

Torna l’attesissimo, in provincia di Arezzo. La location è il suggestivo Chiostro di San Francesco, cheaccoglie la XIX edizione del banchetto, la quale si inserisce negli appuntamenti dele segna la marcia di avvicinamento alche si svolge nel mese di giugno.L’atmosfera proietta immediatamente i commensali nel: tutto è pensato nei minimi particolari per immergere gli ospiti in un tempo ormai lontano, fatto di dame e messeri, tavole apparecchiate con juta e tela grezza, candele e bacinelle di acqua profumata da petali di rosa.Il cibo, ovviamente, è un’esperienza tra sapori agrodolci e speziati, tipiche del; le pietanze vengono servite nei cocci di terracotta per essere mangiate con posate di legno, mentre l'oste riempie le brocche di ottimo vino.Non manca l’, con melodie d’epoca suonate da strumenti antichi che scandiscono leIl Banchetto Medievale è riconosciuto dalla Regione Toscana come manifestazione storica. Per assicurarsi uno dei posti disponibili occorredirettamente contattando i numeri che riportiamo nello specchietto riepilogativo qui sotto.Banchetto MedievaleChiostro di San Francesco, Castiglion Fiorentino (Arezzo).27 maggio 2023.tel. 348 3079053 o 328 7817212.ore 20:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Terziere Porta Fiorentina e sulla pagina Facebook dedicata.Castiglion Fiorentino si raggiunge dapercorrendo la SR71.