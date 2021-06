Il Vintage Festival a Castiglion Fiorentino

Informazioni, date e orari per partecipare al festival

Calendario delle aperture

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La più importante manifestazione del Centro Italia dedicata al vintage si svolge nell’estivo clima diSi stanno scladando i motori per il, una manifestazione dove protagonisti sono il collezionismo, la musica, il ballo e il gusto: questo mix meraviglioso noi lo chiamiamo semplicemente “divertimento”, servito allo stato puro e senza fronzoli, esattamente come si rivela lo storico borgo in provincia diNella settimana più calda dell’anno arriverà la freschezza di un’animazione a 360 gradi offerta da professionisti dell’intrattenimento, i maestri ballerini che coinvolgeranno tutti nelle danze e ingratuiti, dj scatenati e soprattutto hobbysti accorsi per il grande, imperdibile agglomerato del, stuolo di bancarelle allineato al tipico format nostalgico anni ’50, in breve un appassionante tuffo nel passato rievocante in parte anche il mitico sogno americano degli anni '60.Già, perché nelritroveremo amarcord speciali di serie cult come “Happy Days” o film da antologia quale “American Graffiti”.La rassegna svelerà la sua eterogenea natura aggiungendo al calderone un ventaglio eccezionale di vetture a stelle e strisce, dallaallaSi ammira, si compra e si segue il ritmo delle casse acustiche che emetteranno sintonie in scia con lo sfrenato, il flemmaticoe il frizzanteA saziare gli affamati penserannoricchi di pietanze golose, hamburger e patatine fritte prodotti con ingredienti certificati e genuini. Ovunque vi girerete a guardare, vi sorgerà un curioso pensiero: “Ma in che anno siamo?”. Certamente per quattro giorni (Ferragosto compreso) negli anni Cinquanta, poi chissà.Castiglion Fiorentino Vintage FestivalCastiglion Fiorentino (Arezzo)dal 12 al 15 agosto 2021.gratuito.festival del vintage.in fase di definizione. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.si percorre l’Autostrada del Sole A1, si esce ad Arezzo per continuare sul raccordo Arezzo – Battifolle fino a Castiglion Fiorentino.Il paese ha una sua stazione ferroviaria.L’aeroporto di Firenze dista 100 km dalla località.