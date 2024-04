Il Maggio Castiglionese a Castiglion Fiorentino

Informazioni utili, date e orari del Maggio Castiglionese

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel cuore dell’Aretino il borgo diè una vera fucina di appuntamenti che salutano l’arrivo della primavera. Così il, grande evento che coinvolge piazze, palazzi e giardini, si svolgeed è dedicato all'arte, alla cultura, agli spettacoli di musica e teatro, ma anche allo sport e, ovviamente, alla gastronomia e all’artigianato.L'evento prevede un ricchissimo calendario con decine di eventi. Si comincia il 30 aprile in Corso Italia (ore 18:30) con l’inaugurazione dell’edizione 2024 del “Maggio Castiglionese” e l’intitolazione della gradinata del Teatro dei Cipressi al maestro Arnaldo Valdarnini (ore 18).Pewr quanto riguarda le fiere: dal 1° maggio troviamo il(Chiostro di S. Francesco) e poi ancora l'1-4-5 maggio la(Piazzale Garibaldi) e la(Piazzale Garibaldi).Sabato 11 maggio spazio alla XXI Coppa ciclistica “Città di Castiglion Fiorentino”, al luna park al Foro Boario (fino al 12 maggio) e molto altro. Come sempre non mancano gli appuntamenti dedicati all’arte e alla cultura con caffè letterari, spettacoli teatrali e l’allestimento di numerose mostre collettive ed estemporanee nei principali luoghi della città. Tra queste c'è la processione in onore del patrono(8 maggio), il(25 maggio), preludio alche si svolge a giugno.Qui si può consultare il programma completo : Maggio Castiglionese: Castiglion Fiorentino (Arezzo).: dal 30 aprile al 16 giugno 2024.ingresso libero.manifestazione culturale.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo in Toscana, circa 18 km a sud di Arezzo, da dove per raggiungere Castiglion Fiorentino è sufficiente seguire la SR142.