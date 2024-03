La fioritura dei tulipani a Vallefoglia, nelle Marche

Informazioni, date, orari e prezzi della fioritura dei tulipani

Immergersi in un campo di tulipani, giacinti e fiori colorati: la stagione per farlo è la primavera e il posto non può essere unsulle colline della provincia di Pesaro e Urbino. La novità di quest'anno è che l'evento: ladesi sposta in via del Muraglione 1 a(fraz. di), presso l’azienda Terra Madre Società Agricola a partire da venerdì 22 marzo.Nato dalla passione di due giovani ragazzi per la natura, questonelleè oggi un ottimo spunto per trascorrere una giornata all’aria aperta e godersi lo spettacolo della fioritura di oltreIl periodo esatto per la visita dipende dal meteo della stagione e dal ciclo della natura. Quest'anno si comincia, ma è meglio rimanere aggiornati sulle pagine ufficiali. In questo periodo si possono raccogliere tulipani di ogni colore, varietà e grandezza.La modalità per la visita e laè semplice: pagando il biglietto d'ingresso (6 €) ci sono 3 fiori inclusi, mentre ogni tulipano aggiuntivo ha il costo di 1 €. I fiori si raccolgono autonomamente dopo una breve spiegazione del personale in cui si mostra come estrarli dal terreno senza danneggiarli.Si tratta ovviamente di unsoggetto all’imprevedibilità del: per questo è consigliabile vestirsi adeguatamente e ricordare che in caso di pioggerella leggera o tempo nuvoloso, il Giardino dei Colori è comunque accessibile e, anzi, darà proprio l'idea di trovarsi in Olanda.Per tutto il periodo della fioritura si sviluppa un ricchissimo programma diper grandi e piccini (è richiesta lasul sito ufficiale, vedi link nello specchietto riepilogatiovo in fondo all'articolo). Ricordiamo che ci sono tanti tavolini immersi tra fiori variopinti dove fare une rilassarsi. C'è anche un'area giochi conin legno, realizzati totalmente a mano e che l’ingresso ai cani è consentito.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo suIl Giardino dei Colorivia del Muraglione n°1, Talacchio di Vallefoglia (Pesaro e Urbino).dal 22 marzo al 25 aprile 2024.- Venerdì 22, sabato 23, domenica 24, giovedì 28, venerdì 29, sabato 30, domenica 31 marzo 2024.- Lunedì 1, giovedì 4, venerdì 5, sabato 6, domenica 7, giovedì 11, venerdì 12, sabato 13, domenica 14, giovedì 18, venerdì 19, sabato 20, domenica 21, giovedì 25 aprile 2024.- Le date sono soggetto a cambiamento rispetto alle condizioni meteo e alla fioritura dei tulipani.Ogni tulipano in più: 1 €.I bambini sotto i 5 anni non pagano.Le persone con disabilità non pagano.Non occorre una prenotazione anticipata per l'ingresso. Per partecipare ai laboratori occorre scrivere via WhatsApp il numero di partecipanti (Tel. 346 945 1370 Gloria, 380 905 7993 Carlo).giovedì e venerdì ore 14:30-19;sabato e domenica orario continuato 10-19;lunedì di Pasquetta ore 10-19.maggiori informazioni sui laboratori, eventi e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.