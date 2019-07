La Festa della Birra a Talacchio di Vallefoglia

Informazioni utili, date, orari e biglietti della festa

Per 20 anni la sua cornice è stata la cittadina di, ma a causa dell’indisponibilità dell’area di svolgimento, in questo 2019 la location diventa la zona industriale di. Laavrà luogo, come sempre organizzata dall’con il puntuale patrocinio dellaL’evento è pensato principalmente per creare spazi di aggregazione e divertimento finalizzati all’incontro dei, chiamati a misurarsi con ladel territorio in cui vivono e, soprattutto, con il, quella con la B maiuscola che si impegna a servire nei vari stand la, specializzata in produzione birraia di alto livello.Per dare una vivida idea della qualità delle bevande, si potranno degustare bicchieri e boccali di ottima, dall’italiana all’, dallaallapassando dallae arrivando alla, etichette davvero di prima scelta evinte da una selezione studiata per andare incontro a qualunque tipologia di bevitore.Si mangia, si balla, si canta in compagnia tutte le sere potendo disporre di aree all’aperto perede al coperto in caso di maltempo.Festa Birra & MusicaTalacchio di Vallefoglia (Pesaro-Urbino).25-26-27-28 luglio e 1-2-3-4 agosto 2019.dalle ore 20.00 alle ore 2.00.accesso gratuito, birre secondo listino.festa estiva.contattare il Comune di Vallefoglia al tel. 0721/489711.Prendere l’Autostrada A14 Adriatica, uscire a Pesaro-Urbino, poi all’altezza di Borgo Santa Maria imboccare la SP 423, svoltare su Strada del Foglia e procedere sulla SP 127 seguendo le indicazioni; dalla stazione di Pesaro proseguono le autolinee Adriabus lungo la tratta Petriano - Pesaro; l’aeroporto di Rimini dista appena 35 km dalla località.Scopri i principali eventi delle Marche