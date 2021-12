La Mostra su Francesco Messina a Vercelli

Cosa aspettarsi dalla mostra

Quella che potremo ammirare aè una mostra completa che, tante quanti gli anni trascorsi dalla sua nascita a Catania nel 1900, scultore di fama indiscussa uno degliPresso, illa, dal, questa completa retrospettiva ci fornirà una, utilizzando tre distinte sedi ciscuna delle quali ci svelerà acune delle sue opere più importanti.Tra i promotori di questa importante mostra segnaliamo ilcon la collaborazione dellae di, di Milano Le tre sedi accolgono, molti, tra i più importanti quelli di Lucio Fontana, Salvatore Quasimodo, Riccardo Bacchelli (con il monocolo), Alfonso Gatto, Arturo Tosi, Eugenio D’Ors, mentre tra le figure femminili, in particolare danzatrici, il ritratto di Carla Fracci, Luciana Savignano e Aida Accolla.Non mancano dipinti dal grande fascino, Lia Ranza, Isabella Ostini e Vittoria Leone. Tra le opere presenti nell’ARCA, che ci ricordano immediatamente l’immagine delmodellato nel 1966 per ildi Roma Nele nell’trovano naturale collocazione (in ambienti di particolare suggestione, soprattutto la sede del vescovo di Vercelli dove nel salone è esposta laappartenuti alla storia della Diocesi) le opere di carattere religioso, come uno deiin bronzo della grande statua di Pio XII (San Pietro in Vaticano) e quello di San Filippo Neri, ildel 1933, con l’umile corda che gli cinge i fianchi, o l’del 1956, fragili pur nella maestosa possanza dei corpi, che si stringono l’uno all’altra con lo sguardo interrogativo rivolto nella lontananza. Molte altre sono le opere a carattere religioso, come il, la deposizione memore della Pietà Rondanini, le bellissime formelle (bozzetto) in bronzo dorato per la Santa Caterina collocate sugli spalti di Castel Sant’Angelo La mostra conferma e svela una volta di più la, non casualmente presente alle Biennali di Venezia del 1922, 1928, 1930, 1932, 1942 (sala personale, vincitore del premio internazionale di scultura), 1956 (sala personale). A Messina sono state dedicate importanti mostre personali (quella di esordio si tiene alla galleria Milano del 1929, presentata da Carlo Carrà) e collettive in tutti i continenti.L’esposizione è accompagnata da un– monografia in coedizione tra Polistampa Firenze e Studio Copernico Milano.Francesco Messina. Prodigi di bellezza 120 opere a 120 anni dalla nascitaa Vercelli in 3 distinte sedi espositive:=>ARCA, piazzetta S. Marco 1:orari di visita: giovedì-domenica dalle ore 10.00 alle ore 19Palazzo Vescovile, piazza Alessandro d’Angennes, 5;orari di visita: giovedì-domenica dalle ore 14.00 alle ore 18Ex Chiesa di San Vittore, largo d’Azzo: vista dall’esternol’ingresso alla mostra è gratuito.Prenotazione obbligatoria, scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: prenotazioni.vercelli.mostre@gmail.comoppure rivolgendosi al numero 3383473682, contattabile dalle 10 alle 19 dal giovedì alla domenica. Prenotazione anche in ARCA negli stessi orari.Nota: Green pass obbligatorioScopri le principali mostre d'arte del Piemonte