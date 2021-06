Il Mercatino dell'Antiquariato a Venzone

Informazioni utili, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Calendario delle aperture

Giugno 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È tornato l’appuntamento con il Venzone ogni seconda domenica del mese. Dopo la sosta per la pandemia è ricominciato a giugno 2021, un evento che richiama in uno dei borghi più belli del Friuli-Venezia Giulia - già eletto Borgo dei Borghi alcuni anni fa – espositori provenienti dal Triveneto, dalla Croazia e dall’ Austria È unche si sviluppa nelle strade del centro storico, dove gli avventori possono trovare mobili antichi, libri usati, vecchi dischi e tanti oggetti di un tempo ormai passato, ora divenuti da collezione o complementi d’arredo vintage.I banchi sono aperti dalle ore 8 alle 18 nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria anticontagio contro il Covid-19.Se ti interessa l’argomento leggi anche il nostro articolo dedicato ai principali mercatini dell’antiquariato in Friuli-Venezia Giulia Mercanti nel Borgocentro storico di Venzone (Udine).ogni seconda domenica del mese.13 giugno;11 luglio;8 e 15 agosto (appuntamento speciale);12 settembre;10 ottobre;14 novembre;12 dicembre.Maggiori informazioni sul sito della Pro Loco di Venzone e sulla pagina Facebook dedicata.provenendo da Tarvisio , Venzone è raggiungibile in auto percorrendo la SS13 Pontebbana o l’autostrada A23 Alpe Adria, uscendo al casello di Amaro-Carnia e immettendosi sulla SS13 Pontebbana in direzione di Udine. Udine dista 35 km ed è collegata a Venzone dall’autostrada A23 Alpe Adria con uscita Gemona-Osoppo, oppure percorrendo la SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio.