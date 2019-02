La Sagra di San Giuseppe a Venzone

Informazioni, date e orari per partecipare alla sagra

È ora di sfatare i luoghi comuni che vorrebbero i piccoli paesi ricettacoli di noia e pedante routine. Venzone , comune della provincia di Udine , raccoglie appena 2.000 abitanti, ma questi ultimi sanno cosa significa divertirsi e mangiar bene.A ottobre la Sagra della Zucca rappresenta uno dei due appuntamenti clou dell’anno, preceduto dallache si svolge negli ultimi giorni d'inverno, quest'anno ilIn occasione di questa ricorrenza tradizionale la popolazione si ritrova assiepandosi intorno all’area festeggiamenti in località, dove ad attendere gli avventori ci sono musica e allegria. Sempre la tradizione vuole che a inaugurare la sagra vi sia, subito dopo la messa delle ore 11, la distribuzione del lidric cul poc e ûs dûrs, un piatto a base di radicchio e uova sode che intende ricordare la cultura contadina e la povertà che investiva in passato le campagne circostanti il borgo.È dunque un evento che, nella sua essenziale semplicità, si prefigge l'obiettivo di aggregare la gente del posto insieme ai turisti in visita, esprimendo ospitalità e offrendo un saggio di folclore.Sagra di San GiuseppePortis, fraz. di Venzone (Udine).16 e 17 marzo 2019.dalle ore 10 alle ore 18.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Turismo di Venzone.ingresso gratuito.sagra popolare.in auto si deve percorrere l’Autostrada A23 Tarvisio – Udine, uscire al casello di Gemona/Osoppo e immettersi sulla SS 13 per arrivare a destinazione dopo ca. 10 km; la stazione si trova sulla linea ferroviaria Udine – Carnia – Tarvisio; l’aeroporto più vicino dista 76 km ed è quello di Trieste