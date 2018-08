La Festa della Zucca a Venzone

La leggenda della Zucca d'Oro

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

Calendario delle aperture

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

All’interno del Parco Naturale delle Prealpi Giulie in Friuli-Venezia Giulia, il comune di Venzone onora il suo passato medievale con lain programmaSi inizia sabato alle 13 con l’apertura delle taverne e si prosegue fino a sera cone animazioni, giocolieri, cantastorie, mangiafuoco edi piatti a base diSi riparte poi la domenica fin dalle 10 con ildedicato alla zucca più lunga e più pesante, ma non mancano le premiazioni per quelle meglio decorate e intagliate dai bambini. Nel pomeriggio, dalle 14:30, si da il via alla grandetra le vie del centro storico illuminate dalle torce e dalle fiaccole e animate da personaggi che arrivano proprio dal Quattrocento: nobili, dame e cavalieri, bottegai e tavernieri, acrobati e mangiaspade. Ovunque si possono gustare pietanze a base di zucca e ricette medioevali nelle taverne e nelle bancarelle sparse per ogni dove.Ma perché Venzone è così legato alla zucca?che ci riporta indietro nel tempo, quando il comune di Venzone decise di ultimare il campanile del Duomo e dopo averlo rivestito tutto di rame, decise di chiamare un maestro di Udine che ci mise sopra una splendida palla dorata sormontata da una croce. Al momento di pagargli il compenso però il Comune gli offrì un terzo di quanto pattuito. Il maestro ringraziò ma nel cuore della notte, per nulla soddisfatto,così ben dipinta diche nessuno si sarebbe accorto della sostituzione. Con il tempo però la zucca si guastò e cadde a terra in mille pezzi e da allora la beffa si sparse ai quattro venti.Oggi quella di Venzone è una delle feste della zucca più importanti d'Italia Se andate a Venzone in occasione della Sagra della Zucca non dimenticate dicon #FdZ2018 e #unsalottotralemura, i vostri scatti potrebbero entrare a far parte di un e-book dedicato!: Festa della Zucca: Venzone (Udine).27-28 ottobre 2018.: sabato dalle ore 13 alle ore 23, domenica dalle ore 10 alle ore 20.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a circa 65 km dai confini con l’Austria e la Slovenia , e a 30 km da Udine . Venzone è raggiungibile percorrendo la SS13 Pontebbana o l’autostrada A23 Alpe Adria uscendo al casello di Amaro-Carnia.In occasione della Festa della Zucca, lungo la SS13 Pontebbana sono istituiti parcheggi temporanei collegati al centro storico da servizi navetta.