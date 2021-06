Il Festival BluesRiver alla Stazione Leopolda di Pisa

Le degustazioni di birra

Ladi Pisa ospita la prima edizione di, un evento che si sviluppa su quattro appuntamenti –– dedicati tanto alquanto allaSiamo a pochi passi dall’Arno, dove la rassegna si svolge, ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza, e prevede ingresso contingentato, mascherine, misurazione della temperatura e sanificazione. L’organizzazione è a cura della Casa della Città Leopolda e BeeRiver con il sostegno del Ministero della Cultura.: batteria, basso, tastiere, voce e chitarra che danno vita a un blues’n’boogie davvero coinvolgente,suonato da Cyborg1 e Cyborg0 che nascondono la propria con dei caschi da saldatore indossati durante l’esibizione., che portano al BluesRiver i profumi e i suoni che ricordano il fiume Mississippi e New Orleans , un gruppo che richiama una moderna street band: trombe, trombone, sassofoni, sassofono, cassa e rullante fanno esplodere un mix di blues, iazz, etnica e funk.L’ultima data è il, quando i(formazione con Elisabetta Maulo, Lorenzo Marianelli, Fabrizio Balest e Pietro Borsò) si esibiscono sul palco nella serata conclusiva del festival.birre artigianali e cenare presso ipresenti per l’occasione.Partecipano in tutto 12 birrifici artigianali: Bruton, La Petrognola, Radical Brewery e Toptà dalla provincia di Lucca , La Staffetta da Calci, Nostrale da Montecatini Terme , San Giminiano da Barberino Tavarnelle, 26 Nero da Poggibonsi e Calibro22 da Cavriglia per quanto riguarda la Toscana , mentre dal resto d’Italia arrivano il Birrificio Barbaforte da Folgaria , il Birrificio Canediguerra da Alessandria e il Birrificio Malcantone da Ozzano dell’Emilia.Oltre alla partte più prettamente ludica, in programma c’è anche un’agenda disulle produzioni brassicole, condotta dal giornalista e sommelier Simone Cantoni, figura di riferimento della birra artigianale (iscrizioni alle degustazioni sul sito ufficiale, vedi link nello specchietto riepilogativo qui sotto).e, ovviamente, chi vuole solo assistere ai concerti o cenare può partecipare senza obbligo di acquistare i gettoni per le degustazioni. Èper assicurare un ingresso ordinato; viceversa, senza prenotazione si può entrare solo fino al limite di capienza massima stabilito dalle norme di sicurezza.BluesRiverStazione Leopolda, Piazza Guerrazzi, Pisa.19 giugno, 26 giugno, 10 luglio, 17 luglio 2021.dalle ore 19 alle 24.Concerti:19 giugno Cyborgs26 giugno Betta & Luti10 luglio Magicaboola Brass Band17 luglio Betta Blues SocietyProgramma completo sul sito www.beeriver.it - Contatti tel. 05021531, email: info@leopolda.it ingresso gratuito.Le degustazioni di birra si effettuano nei calici personalizzati BeeRiver presentando i gettoni in vendita all’ingresso della Leopolda. Per ogni degustazione è necessario un gettone.Calice BeeRiver: 5 euro.Gettone per le degustazioni: 2,50 euro.Pacchetto con calice e tre gettoni: 11 euro.