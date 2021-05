La Mostra su Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo

Cosa aspettarsi dalla mostra

Informazioni utili, date, orari e prezzo biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Personaggio di spicco nel panorama artistico del Rinascimento Italiano,, meglio conosciuto come“Furlano”, collaborò con, che lo volle al suo fianco nella realizzazione dellaalla Farnesina, come anche nell'immane lavoro alle Logge vaticane, e fu apprezzato dallo stesso. Anchesi affidò alla sua maestria per compiere raffinati interventi di restauro e decorazione sia a Roma che a Firenze Il Castello di Udine,accoglierà una prima retrospettiva a lui dedicata, dal titolo “G”, a cura di, affiancate da un autorevole Comitato scientifico e promossa dal Comune di Udine – Servizio Integrato Musei e Biblioteche.La carriera romana di Giovanni da Udine proseguì anche dopo la, e grazie alle sue grandi capacità artistiche riuscì ad ottenere il titolo died anche una buona pensione da pagarsi sull’Fu intorno alla, che Giovanni Ricamatore decise di lasciare per sempre la città che gli aveva garantito così tanta fama ed onori, rientrando nella sua natia Udine con il proposito di “non toccar più pennelli”. Ma oramaie Giovanni venne a trovarsi pressato dalle committenze e a causa di ciò, di fatto, non seppe mantenere fede al suo “autopensionamento”. Tra gli interventi di maggiore importanza, il lungonel castello di Spilimbergo e la decorazione di due camerini dia Venezia.Salendo alla splendidadel Castello di Udine avrete modo di ammirare le capacità artistiche e di architetto di Giovanni Ricamatore, salendo lada lui progettata.Per la prima volta in assoluto potremo ammirare una vasto numero diche provengono da vari musei europei e da una collezione privata americana. Grazie ad essi scopriremo la suae soprattutto degli uccelli.La mostra svilupperà ciascuno degli ambiti della, attraverso stucchi, incisioni, documenti, lettere, libri e altri materiali.All'interno della mostra ci saranno, che consentiranno di entrare dentro i principali luoghi e ambienti in cui l’artista lavorò: dalla Farnesina alle Logge vaticane, da Villa Madama alla Sacrestia nuova di San Lorenzo a Firenze.ci introdurranno nel contesto storico e culturale del tempo, mentre unariproporrà la mostra documentaria realizzata nell’aprile 2017 alla Farnesina, che era dedicata ai festoni realizzati dal'artista nella loggia di Psiche.In fine per approfondire potrete andare bel oltre a questo percorso espositivo: in pochi chilometri potrete trovarerealizzati da Giovanni da Udine e dai suoi collaboratori. Dove? Ad esempio nel Castello di Colloredo di Montalbano, a Spilimbergo, a San Daniele del Friuli e a Udine. E per chi voglia spingersi anche fuori dal Friuli, l’itinerario ideale trova il suo completamento a Venezia , per una visita a Palazzo Grimani, e naturalmente a Roma, che fa tesoro delle sue opere più celebri.Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo (1487 – 1561)al Castello di Udinedal 31 marzo 2017 al 7 gennaio 2018- da martedì a giovedì dalle 14:00 alle 18:00- da venerdì a domenica dalle 10:00 alle 18:00- chiuso il lunedìIntero: € 8.00 Iva esenteRidotto: € 4.00 Iva esentesupplemento audio guide € 1,00 Iva esentesul sito ufficiale il Castello di Udine si trova nel centro della città: l'uscita autostradale più vicina è quella di Udine Nord, mentre l'aeroporto più vicino è quello di Ronchi dei Legionari, a Gorizia. Al Castello si accede attraverso l'Arco Bollani da Piazza Libertà.Scopri tutti gli eventi in Friuli Venezia Giulia