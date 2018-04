Friuli Doc ad Udine

Informazioni utili, date e orari per partecipare all'evento

La premessa è già nel nome,, una kermesse che conta più di venti primavere tutta dedicata alla scoperta del Friuli Venezia Giulia , una terra di dolci colline di vigneti che si stende tra mari e monti, proprio lì al confine con l’Austria e Slovenia Per quattro giorni d’ininterrotto divertimento, Udine si veste a festa per accogliere tra le vie e le piazze, sotto i portici e negli androni dei palazzi del suo centro storico,di gruppi folcloristici, eventi musicali, comici e spettacoli per divertire e incantare.I prodotti della gastronomia friulana sono tutti qui, ile di, il formaggio, il, i, i, lee tutte le altre tipicità regionali; si possono gustare comeo seduti comodamente nei ristoranti e nelle osterie della città; sul sito ufficiale (vedi riepilogo a foindo pagina) trovate una comoda mappa per decidere dove mangiare a seconda delle vostre voglie scegliendo tra formaggi, carne di maiale, prodotti dop e igp, alimenti senza glutine e molto altro ancora.Ma la rassegnaè molto di più. Come recita il suo slogan "vini - vivande - vicende - vedute", è dedicata agli amanti del buon cibo ma anche a chi vuole conoscere la cultura e le tradizioni friulane; durante tutta la manifestazione c’è spazio per, dimostrazioni, presentazioni e convegni, focus sui prodotti tipici, mostre eper bambini.Un appuntamento imperdibile da vivere tutto open air…ma se piove? Nessun problema, nelle principali piazze e vie vengono allestite alcune tensostrutture per non farsi rovinare la degustazione dal maltempo.Friuli Doc: vini - vivande - vicende - veduteUdine (Friuli-Venezia Giulia).dal 13 al 16 settembre 2018.sagra enogatronomica.gli stand e i chioschi sono aperti dalle 10 alle 2 giovedì, venerdì e sabato;domenica fino alle 24 (orari da confermare).Programma e maggiori informazioni sulla pagina ufficiale l’ingresso alla manifestazione, agli spettacoli, agli showcooking e ai laboratori è gratuito; la degustazione a pagamento.: PromoTurismo FVG, Piazza I° Maggio, tel. 0432295972; PuntoInforma, Palazzo Morpurgo, Via Savorgnana 12, tel. 04321273717; Ufficio Turismo del Comune di Udine, tel. 04321272275.: Udine è raggiungibile in automobile seguendo la A23 con uscita ai caselli di Udine nord e Udine sud; una volta in città è possibile usufruire di diversi parcheggi: il Vascello aperto 24 ore su 24, Venerio, Moretti, Andreuzzi, Caccia, Magrini, Tribunale e Park 1° Maggio aperti fino all’una del mattino di giovedì, venerdì e sabato e fino a mezzanotte domenica.Sono a disposizione i parcheggi gratuiti dello Stadio Friuli, della Fiera, di via Chiusaforte, aperti 24 ore su 24.