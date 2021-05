Le spiagge Bandiere Blu 2021: la classifica delle migliori d'Italia

I criteri per l’assegnazione delle Bandiere Blu

Come ogni anno, anche nel 2021 la FEE – Foundation for Environmental Education stila lapremiandole con laPer la 35° edizione (fu infatti istituito nel 1987), questo riconoscimento internazionale certifica il rispetto di alcuni criteri che riguardano la gestione eco-sostenibile del territorio da parte delle località balneari non solo in Italia, ma in molti paesi del mondo.Data l’, ancora una volta la Bandiera Blu può essere un utile strumento di ripresa e di rilancio dell'economia dopo oltre un anno di pandemia e limitazioni agli spostamenti. In questo contesto, dove nuovamente le spiagge delle nostre vacanze saranno interessate da misure di contenimento e prevenzione, gli stabilimenti balneari avranno anche il compito di fornireEntrando più nello specifico del report annuale notiamo che laè stata assegnata a(9 in più rispetto al), distribuite su(ovvero 6 in più rispetto all’anno scorso) del territorio italiano. Ci sono 15 nuovi ingressi nella lista dei Comuni presenti, mentre 9 non sono stati confermati.Scorrendo l’elenco che riportiamo più in basso in questo articolo possiamo vedere come figurino anchequesto non è affatto strano, perché le Bandiere Blu sono assegnate anche alle, e sono ancora una volta ia guidare questa particolare classifica con 10 Bandiere Blu.Qui la FEE ha premiato sia la qualità delle strutture alberghiere e dei servizi sanitari di utilità pubblica, sia il costante aggiornamento delle informazioni e i progetti di educazione ambientale sviluppati nelle Dolomiti che stanno contribuendo a trasformare i laghi in quota in oasi naturali.Va detto che il riconoscimento è attribuito anche ai cosiddetti, i quali per ottenere il titolo devono essere dotati di moli e pontili per i diportisti, ma anche di quei criteri e servizi richiesti dagli standard del programma Bandiere Blu. Nella fattispecie, sono(6 in più rispetto allo scorso anno).La selezione delle località segue undefinito al quale partecipa una giuria internazionale che si avvale della collaborazione di importanticome il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle Attività Agricole e Forestali – Direzione Pesca, il Coordinamento Assessorati al Turismo delle Regioni, ISPRA, Istituto Superiore di Sanità, ANCI, Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento (FIN Salvamento), Federazione Italiana Imprese Balneari, Confesercenti (FIBA) e Sindacato Italiano Balneari FIPE, Confcommercio (SIB).Con i dati ricevuti dalla FEE Italia, il Coordinamento Internazionale della FEE effettua verifiche a campione richiedendo anche ulteriori documenti ed effettuando visite in loco, per poi esprimere un parere definitivo per la consegna del riconoscimento.Innanzitutto è bene precisare che la Bandiera Blu ha valore solo nell’anno in cui viene assegnata e può essere rimossa in qualsiasi momento se si verificano alcune condizioni particolari. Detto questo, sono, i quali comprendono ovviamente la; le analisi premiano infatti le acque di balneazione considerate eccellenti sulla base dei risultati forniti dalle Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente), ma al tempo stesso sulla decisione finale giocano un ruolo importante anche altri aspetti dellacome l’efficienza della depurazione delle acque reflue, la raccolta differenziata, la qualità e il numero di servizi igienici, l’accessibilità ai diversamente abili e la presenza del personale di salvataggio o il monitoraggio degli habitat marini e lacustri.Viene valutato inoltre ile di trasparenza svolto dai singoli Comuni nella diffusione dei dati sulle acque e delle informazioni del programma Bandiere Blu.Più in generale, le Bandiere Blu non premiano dunque solo la bellezza di un luogo o la pulizia dell’acqua, ma sono il risultato di tanti fattori che concorrono a creare un percorso articolato che ogni singolo Comune deve intraprendere.Anche nel 2021 lasi conferma in prima posizione con un totale di 32 località premiate.Sale in seconda posizione la(19 Bandiere Blu, lo stesso numero dell’anno precedente), mentre al terzo posto troviamo lacon 17 Bandiere Blu (3 in meno rispetto al 2020).A seguire c’è la(17 bandiere Blu, 3 nuovi ingressi e 1 uscita), poi le(16 riconoscimenti, uno in più dell’anno scorso).Anche quest’anno nessuna bandiera è stata assegnata ainé dell’, e complessivamente a livello nazionale le Bandiere Blu sui laghi registrano due uscite, scendendo a 16 riconoscimenti.Guardando la situazione a livello internazionale, invece, è doveroso sottolineare come circaLiguria (32)Campania (19, di cui 1 ingresso e 1 uscita)Toscana (17, con 3 uscite)Puglia (17, di cui 3 ingressi e 1 uscita)Marche (16, di cui 1 ingresso)Calabria (15, di cui 2 ingressi e 1 uscita)Sardegna (14, di cui 1 ingresso e 1 uscita)Abruzzo (13, di cui 3 ingressi)Lazio (11, di cui 2 ingressi)Trentino Alto Adige (10)Sicilia (10, di cui 2 ingressi)Veneto (9)Emilia-Romagna (7)Basilicata (5)Piemonte (2, con 2 uscite)Friuli-Venezia Giulia (2)Molise (1)Lombardia (1)Valle d’Aosta (0)Ecco l’elenco completo delle, suddivise in ordine alfabetico per regione e provincia.San Salvo - San Salvo MarinaVasto - Punta Penna, VignolaFossacesia - Fossacesia MarinaFrancavilla al Mare - Piazza AdriaticoVillalago - VillalagoScanno - Acquevive - Gestione Ciccotti, Parco dei SaliciSilvi - Parco Marino Torre del Cerrano, Arenile Sud, Lungomare CentraleMartinsicuro - Villa Rosa, MartinsicuroGiulianova - Lungomare ZaraPineto - S.Maria A Valle Nord, S.Maria a Valle Sud, Torre Cerrano, Corfù, Villa Fumosa, Lungomare dei Pini/Pineta CatucciRoseto degli Abruzzi - Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare CentraleTortoreto - Spiaggia del SolePescara - Riviera Nord, Riviera SudBernalda - Lido di MetapontoPisticci - Lido San Basilio, Lido 48Nova Siri - LidoPolicoro - Lido Nord e SudMaratea - Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, AcquafreddaSoverato - Baia dell'IppocampoSellia Marina - Località Ruggero/San Vincenzo-Sena/Jonio-RivachiaraPraia a Mare - Camping Internazionale/Punta FiuzziRoseto Capo Spulico - LungomareTrebisacce - Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni - Viale Magna Grecia - Riviera delle Palme)Tortora - La Pineta/Fiume NoceVillapiana - Villapiana Scalo, Villapiana LidoSan Nicola Arcella - Arcomagno/Canale Grande MarinellaDiamante - Diamante Nord (Cirella), Scogliera CirellaSanta Maria del Cedro - Chiatta in ferro - AbatemarcoMelissa - Litorale Torre MelissaCirò Marina - Punta Alice - Cervana/Madonna di mareRoccella Jonica - LidoSiderno - Spiaggia di SidernoTropea - Marina del Convento, Marina dell'Isola, Rocca NettunoAnacapri - Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta AzzurraMassa Lubrense - Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, RecommoneVico Equense - Bikini, Scrajo Mare,Marina di Vico, Capa La GalaSorrento - San Francesco/Marina Grande, Riviera di MassaPiano di Sorrento - Marina di CassanoMontecorice - Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San NicolaCapaccio - Licinella, Varolato/La Laura/Casina D'Amato, Foce Acqua dei RanciAgropoli - Lungomare San Marco, Spiaggia Libera Porto, Trentova, Torre San Marco, LicinaPisciotta - Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina AcquabiancaCasal Velino - Dominella/Torre, Lungomare/IsolaSapri - San Giorgio, CammarelleCentola - Palinuro (Porto/Dune e Saline), MarinellaSan Mauro Cilento - MezzatorreVibonati - Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, OlivetoPollica - Acciaroli, PioppiPositano - Spiaggia Grande, Spiaggia Arienzo, Spiaggia FornilloPositano - Spiaggia Arienzo, Spiaggia FornilloCastellabate - Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia OgliastroAscea - Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di AsceaComacchio - Lido Spina, Lido di Volano/Nazioni/Pomposa/Lido degli Scacchi/Garibaldi, Lido degli EstensiCesenatico - Zadina, Ponente, Levante (Valverde, Villamarina)Cervia - Milano Marittima/PinarellaRavenna - Casal Borsetti, Lido di Dante/Lido di Classe, Lido di Savio, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/Lido Adriano, Marina Romea/Porto CorsiniMisano Adriatico - Punto Dieci/Porto Verde, Rio AlberelloCattolica - Regina dell'AdriaticoBellaria Igea Marina - Igea MarinaGrado - Spiaggia Principale, Costa Azzura, PinetaLignano Sabbiadoro - LidoSan Felice Circeo - LitoraleSabaudia - LungomareVentotene - Cala NaveLatina - Latina MareTerracina - Levante, PonenteGaeta - Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, SerapoSperlonga - Lago Lungo, Bazzano, Ponente, LevanteMinturno - Spiaggia di PonenteFondi - Spiaggia Levante (Sant'Anastasia - Capratica), Spiaggia Ponente (Torre Canneto - Rio Claro)Anzio - Tor Caldara, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Marechiaro, Lido di Lavinio, Lido dei Pini, ColoniaTrevignano Romano - Via della RenaSestri Levante - Baia PortobelloCamogli - Spiaggia Camogli Centro/Levante, San FruttuosoSanta Margherita Ligure - Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, ParaggiLavagna - LungomareChiavari - Zona Gli Scogli/Spiaggia PortoMoneglia - Levante, Centrale, La SeccaBordighera - Zona Ovest di Capo Sant'Ampelio, Zona Est di Capo Sant'AmpelioTaggia - Arma di TaggiaSan Lorenzo al Mare - U Nostromu/Prima Punta, Baia delle VeleImperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Prino e Foce, Borgo MarinaRiva Ligure - Ex Bungalow/CentroSanto Stefano al Mare - Baia Azzurra, Il VascelloSanremo - Rio Foce, Tre Ponti, Imperatrice, Corso Marconi, Bussana, Lungiomare Nazioni, Baia Capo PinoDiano Marina - Diano MarinaFramura - Spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci (Spiaggia confine Deiva Marina)Lerici - Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, ColomboAmeglia - FiumarettaLevanto - La Pietra, GhiararoBonassola - Lato Est e Lato OvestCeriale - LitoraleNoli - Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/ChiariventiBergeggi - Il Faro, Villaggio del SoleFinale Ligure - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San DonatoBorghetto Santo Spirito - LitoraleCelle Ligure - Levante, PonentePietra Ligure - PonenteSpotorno - LidoLoano - Spiaggia di LoanoAlbisola Superiore - LidoVarazze - Arrestra - Ponente Teiro - Piani d'InvreaAlbissola Marina - LidoSavona - FornaciGardone Riviera - Spiaggia Lido, Spiaggia CasinòNumana - Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana AltaSirolo - Sassi neri/San Michele/UrbaniSenigallia - Spiaggia di Levante, Spiaggia di PonenteAncona - PortonovoCupra Marittima - LidoSan Benedetto del Tronto - Riviera delle PalmeGrottammare - Spiaggia Sud, Spiaggia NordFermo - Lido di Fermo CasabiancaPedaso - Lungomare dei CantautoriAltidona - Lungomare Paolo BorsellinoCivitanova Marche - Lungomare Nord, Lungomare SudPotenza Picena - Lido Nord, Lido SudMondolfo - MarottaGabicce Mare - LidoFano - Nord, Torrette, SassoniaPesaro - Sottomonte, Ponente/LevanteCampomarino - LidoGozzano - Lido di GozzanoCannero Riviera - LidoPolignano a Mare - Cala Paura, San Vito, Cala San Giovanni, Ripagnola/Coco VillageMonopoli - Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto RossoMargherita di Savoia - Centro Urbano/CannafescaBisceglie - La Salata, SalselloOstuni - Lido Morelli, Pilone (Viar Beach-Lido Stella)/Rosamarina (Rodos-Capanno), Lido Fontanelle, Creta RossaCarovigno - Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa/Torre GuacetoFasano - Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre CannePeschici - Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di PeschiciZapponeta - LidoIsole Tremiti - Cala delle AreneSalve - Torre Pali/ Marina di Pescoluse/Posto VecchioMelendugno - Roca, San Foca/Centro/Torre Specchia, Torre Sant'Andrea, Torre dell'OrsoOtranto - Alimini/Baia dei Turchi/Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo, Madonna dell’Altomare/Idro, Porto BadiscoNardò - Porto Selvaggio, Sant'Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre SquillaceCastellaneta - Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della MarinaMaruggio - Commenda, Campomarino, Acqua DolceGinosa - Marina di GinosaQuartu S. Elena - Poetto, Mare PintauSant'Antioco - MaladroxiaBari Sardo - Bucca 'e Strumpu/Torre di Barì/PlanargiaTortolì - Porto Frailis, Ponente (nota "La Capannina"), Orrì Foxilioni, Muxì (il Golfetto), Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Lido di Cea, San GimilianoOristano - TorregrandeCastelsardo - Madonnina/Stella Maris, Sacro Cuore/AmpuriasTrinità D'Agultu e Vignola - La Marinedda, Spiaggia Lunga Isola RossaSanta Teresa Gallura - Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana - Santa ReparataSassari - Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona RotondaPalau - Isolotto, Palau VecchioLa Maddalena - Tegge, Monti D'a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due MariSorso - Marina di Sorso (III/IV/V pettine), Spiaggia della MarinaAglientu - Vignola MareBadesi - Baia delle Mimose-Pirotto Li Frati, Li Mindi, Li Junchi, Lu Poltu BiancuMenfi - Lido Fiori Bertolino, Porto Palo CipollazzoAlì Terme - Lungomare di Alì TermeLipari - Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, AcquacaldaTusa - Spiaggia Lampare, Spiaggia MarinaSanta Teresa di Riva - Lungomare di Santa Teresa di RivaRoccalumera - RoccalumeraIspica - Ciriga I tratto, Santa Maria del FocalloRagusa - Piazza Malta e Piazza TorrePozzallo - Pietre Nere, RaganzinoModica - Maganuco, Marina di ModicaCastiglione della Pescaia - Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente, Spiaggia Pian D'alma/Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Levante/TomboloFollonica - Spiagga Sud, Spiaggia NordGrosseto - Principina a Mare, Marina di GrossetoMarciana Marina - La Fenicia, Re di Noce/La MarinaRosignano Marittimo - Castiglioncello, VadaCastagneto Carducci - Marina di Castagneto CarducciPiombino - Parco naturale della SterpaiaSan Vincenzo - Rimigliano nord/sud, Principessa centro sud/Fosso delle Prigioni/nord, San Vincenzo Porto Sud/Conchiglia Fosso delle RozzeCecina - Marina di Cecina, Le GoretteLivorno - Cala del Miramare, Rogiolo, Del Sale/Roma, Tre Ponti, Rex, Cala QuercianellaBibbona - Marina di Bibbona Centro/SudForte dei Marmi - Litorale Centro/CapanninaViareggio - Marina di Viareggio (Levante/ Ponente), Torre del Lago PucciniCamaiore - Lido ArlecchinoCarrara - Marina di Carrara CentroMassa - Marina Ponente/ Destra Brugiano, Sinistra Brugiano/ Marina Centro/ Destra Frigido/ Sinistra Frigido, Ronchi Ponente, Ronchi LevantePisa - Marina di Pisa, Calambrone/TirreniaPergine Valsugana - San CristoforoTenna - Spiaggia di TennaBaselga di Pinè - Spiaggia Lido, Alberon, Bar SpiaggiaBedollo - Località PiazzeCalceranica al Lago - Alle Barche/Al Pescatore/RivieraBondone - Porto CamarelleLavarone - Lido Bertoldi/Lido MarzariLevico Terme - Spiaggia di LevicoSella Giudicarie - Spiaggia RonconeCaldonazzo - Lido/SpiaggettaRosolina - Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo NordPorto Tolle - Barricata, Boccasette, ConchiglieJesolo - LidoCavallino Treporti - LidoSan Michele al Tagliamento - BibioneVenezia - Lido di VeneziaEraclea - Eraclea MareChioggia - SottomarinaCaorle - Brussa, Duna verde, Levante, Ponente, Porto Santa Margherita.