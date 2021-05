Il Mercatino dell'Antiquariato e del Vintage a Crema

Informazioni utili, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ripartono finalmente dopo una lunga sosta gli appuntamenti con ladi Crema , che si svolgepresso i Giardini Pubblici di Porta Serio - Piazza Garibaldi.Con il ritorno della, infatti, tornano anche i banchi del mercato dell’antiquariato, che propone vecchi oggetti, piccolo arredo, antiche stampe, pezzi curiosi e originali, abbigliamento vintage e tanti oggetti da collezione.L’accesso alla manifestazione è possibile nel rispetto delle misure sanitarie di(mascherine e distanziamento). Come detto, in condizioni normali sono ben due appuntamenti mensili, ma la pandemia ha scombussolato i piani negli ultimi tempi. Ora è il momento di ripartire e il mercatinoe prosegue – salvo zone rosse o arancioni ed eventuali DPCM – fino a dicembre, sperando che dal 2022 si possa svolgere regolarmente ogni mese.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato ai principali mercatini dell’antiquariato in Lombardia Mostra Mercato del Piccolo Antiquariato e del VintageGiardini Pubblici di Porta Serio - Piazza Garibaldi, Crema (provincia di Cremona).ogni secondo sabato e ogni quarta domenica del mese.23 maggio12 giugno - 27 giugno10 luglio – 25 luglio14 agosto – 22 agosto11 settembre – 26 settembre9 ottobre – 24 ottobre13 novembre – 28 novembre11 dicembre – 19 dicembre (anticipato alla terza domenica del mese).Maggiori informazioni: sig. Graziano tel. 345 1078545 o sulla pagina Facebook dedicata.Crema si trova a 40 km da Cremona , da dove è raggiungibile percorrendo la SP415.Da Piacenza si raggiunge Crema percorrendo la SS9 (via Emilia) passando per Lodi . I Giardini pubblici si trovano presso Porta Serlio, all’ingresso orientale del centro cittadino.