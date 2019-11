I mercatini di Natale a Crema

Mercatini di Natale a Crema

Calendario delle aperture

Ilarriva anche acon la tradizionale iniziativa dei mercatini di Natale, promossa dall’Assessorato al Turismo, in occasione della festa di Santa Lucia.Quest'anno l'appuntamento con i, in Piazza Duomo, è perPresepi, idee regalo, specialità gastronomiche, musica e molto altro riempiranno le giornate in vista della festa più attesa.L'albero di Natale sarà acceso domenica 1 dicembre alle ore 17 in Piazza Garibaldi.Durante la fiera, asarà possibile godere dello spazio pubblico in tutta libertà, facendo una bella passeggiata che possa essere l’occasione per scopriree anche per approfittarne in un clima lontano dallo stress di ogni giorno.Gli stand verranno allestiti inoffrendo ai visitatori l’occasione di fare un giro alla ricerca di doni, addobbi, prodotti di artigianato o delizie della gastronomia italiana.Grande spazio verrà dato ai prodotti da portare in tavola, con dolci, specialità regionali e vini provenienti da ogni regione. Sarà l’occasione per degustare le bontà italiane e portare a casa con sé qualcosa con cui arricchire il pranzo di Natale. Largo alle, dunque, ma anche a quelle di tutta Italia, durante due giornate assolutamente da non perdere.Non mancherà neppure il divertimento pensato per grandi e piccini:con giochi, musica e animazione, mentre tutti potranno assistere liberamente a concerti e spettacoli che si svolgeranno in piazza.Ricordiamo infine che, come ogni anno, la consueta Fiera di Santa Lucia anima la città solitamente alla vigiila della festa dedicata alla Santa: non ci sono ancora conferme (attendiamo aggiornamenti), ma dovrebbe essere il 12 dicembre 2019 il giorno in cui la festa coinvolge cittadini e visitatori in un’atmosfera di luci, musiche e colori.Mercatini di Natale sotto il TorrazzoPiazza Duomo.1-15-22 dicembre 2019.dalle 9 alle 18:30.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune di Crema e sul sito della Pro Loco in auto si può percorrere l'autostrada A1 con uscite Lodi e Casalpusterlengo, la A58 uscendo a Persico-Pandino, oppure la A35 con uscita a Romano di Lombardia.