La Mostra Mercato e Scambio a Crema

Laorganizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Cremasco è in programma(ore 9-17) presso la Sala M.C.L. di Crema L’appuntamento è pensato per gli appassionati e collezionisti che qui possono trovare oggetti di ogni tipo come, stampe,, francobolli, libri vecchi e d’arte, modellismo, medaglie,e altro ancora.Non si tratta dell’unico evento dedicato alle cose del passato in città: ogni mese, infatti, a Crema c’è un doppio appuntamento con la Mostra Mercato del Piccolo Antiquariato e del Vintage L’ingesso alla manifestazione è. Sul posto è disponibile anche il servizio bar e ristoro.Mostra Mercato e ScambioSala M.C.L., via De Marchi n°14, Crema (Cremona).21 maggio 2023.ingresso gratuto.dalle ore 9 alle 17.Maggiori informazioni al tel. 338 4142587, e-mail umbertofabiani@tiscali.it Crema si trova a 40 km da Cremona , da dove si raggiunge percorrendo la SP415.Da Piacenza si raggiunge Crema percorrendo la SS9 (via Emilia) fino a Codogno e poi SP234 e SP591 fino a destinazione. La Sala MCL si trova in zona Crema Nuova.