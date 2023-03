La Festa delle Erbette a Bagneri di Muzzano

Informazioni, data e orari della Festa delle Erbette

Lasi svolge puntualmente a, frazione unica del Comune di Muzzano , nel giorno di(quest'anno). Sono tanti anni che gliorganizzano questo classico ritrovo popolare invitando le famiglie a vivere momenti di compagnia e aggregazione.Al termine della Messa delle ore 11 presso la parrocchia, ci si riunisce per il consueto, dopodiché ha luogo unche è l’occasione per gustare diversi prodotti locali, salumi, frittate, formaggi e le freschedella Valle dell’Elvo. Lunghevengono disposte intorno alla chiesa e in caso di maltempo ci si ripara all’interno dei saloni riscaldati. I bambini sono coinvolti dal primo pomeriggio in giochi di gruppo e animazione.Festa delle ErbetteBagneri di Muzzano (Biella).10 aprile 2023.ingresso gratuito.festa popolare.dalle ore 11 fino a sera.Per le prenotazioni cell. 339/6881717 (Gilberto) oppure inviare un'e-mail all’indirizzo info@bagneri.it Bagneri è raggiungibile dal Tracciolino o dalla provinciale diretta al Santuario di Graglia.