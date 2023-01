Il Carnevale di Villamar

Informazioni, date e orari del Carnevale di Villamar

Calendario delle aperture

Marzo 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Quello delè l’ultimo degli appuntamenti con maschere, veglioni e sfilate nella regione sarda del. La sfilata dei carri allegorici, organizzata dalla Pro Loco di Villamar , è in programmaPer l'occasione il corteo attraversa l’intero paese, inoltrandosi per le vie principali fino a raggiungere, dove è previsto l’arrivo dei carri. Le maschere tradizionali dellaunitamente alle icone tipiche del Carnevale troveranno come sempre ad attenderle un numeroso pubblico.I turisti possono cogliere l’occasione per partecipare all’evento e per visitare ciò che la città di Villamar offre. Nell’elenco compaiono la, risalente al, la chiesa parrocchiale, esempio dello, la necropoli punica localizzata accanto allae i numerosi murales che, come in molti altri borghi e paesi della Sardegna, ornano i muri con dipinti e racconti legati alle tradizioni locali.Decisamente particolare è il quartiere maiorchino fondato nel XVI secolo dai commercianti originari delleche, in quell'epoca, gestivano le rotte degli scambi di grano nel bacino del Mediterraneo, il cui crocevia si trovava proprio a Villamar. Una chicca che si affianca alla necropoli punica scavata all'interno dell'abitato e che ha permesso il recupero di tombe a camera e a fossa in parte affrescate.: Carnevale VillamareseVillamar (Sud Sardegna).: 4 marzo 2023.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.: evento gratuito.: Villamar si trova in posizione equidistante dagli aeroporti di Cagliari-Elmas e Oristano-Fenosu. Da entrambi sono disponibili collegamenti via autobus.